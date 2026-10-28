सुधाकर सिंह के लेटर पर सम्राट चौधरी ने कुंदन कृष्णन मामले में जांच का आदेश दिया
सीएम सम्राट चौधरी ने डीजी कुंदन कृष्णन के खिलाफ राजद सांसद सुधाकर सिंह की शिकायत पर गृह विभाग को जांच का आदेश दिया है। एक सांसद को सरकारी सेवक द्वारा मानहानि का नोटिस भेजने पर सुधाकर ने नियम का सवाल उठाया है।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बनने की कतार में लगे डीजी कुंदन कृष्णन से 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस मिलने के बाद जो मोर्चा खोला था, उस कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग को मामले की जांच का आदेश दे दिया है। राजद के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के बेटे और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने कुंदन कृष्णन की मानहानि का नोटिस मिलने पर यह सवाल छेड़ रखा है कि एक सरकारी पदाधिकारी ने क्या सरकार की सहमति या इजाजत से एमपी को मानहानि का नोटिस भेजा है या निजी हैसियत से और अगर निजी हैसियत से भेजा है तो सरकारी नियमों के मुताबिक क्या उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। सुधाकर सिंह इस मामले को लगातार सोशल मीडिया और संवाददाता सम्मेलन के जरिए उठा रहे हैं और सरकार से सीनियर आईपीएस अफसर कुंदन कृष्णन पर कार्रवाई मांग रहे हैं।
सीएम सम्राट चौधरी ने सुधाकर सिंह की शिकायत का संज्ञान लेते हुए आदेश गृह विभाग के प्रधान सचिव को जांच का आदेश दिया है। सीएम के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने गृह विभाग को पूरे मामले की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से गृह विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में मंगलवार को एक पत्र भेजा गया है। सुधाकर सिंह ने 15 अक्तूबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा गृह विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि सांसद सुधाकर सिंह से प्राप्त पत्र, जो भरत भूषण तिवारी हत्या की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच, तत्कालीन पुलिस कमान की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जनहित के मुद्दे उठाने पर भेजे गये मानहानि के कानूनी नोटिस के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने से संबंधित है, के आलोक में गृह विभाग उचित कार्रवाई करे।
गृह विभाग को यह भी कहा गया है कि सुधाकर सिंह के पत्र के आलोक में जांच के बाद निर्णय लेते हुए की गई कार्रवाई की सूचना सांसद को दी जाए। उप सचिव इमरान के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सचिवालय को भी की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
कुंदन कृष्णन ने सुधाकर सिंह को भेजा था मानहानि का नोटिस
डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन ने सुधाकर सिंह को 5 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। कुंदन कृष्णन का कहना है कि उन पर गलत और बेबुननियाद आरोप लगाये गए हैं, जिसको लेकर लीगल नोटिस भेजा गया है। सुधाकर सिंह भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि छोटे-मोटे पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन एसटीएफ का नेतृत्व कर रहे अफसर बच गए हैं, जबकि एनकाउंटर के लिए मुख्यालय के सीनियर अफसरों से कुछ बात हुई होगी।
नवादा के डीएम और एसपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
सुधाकर सिंह ने नवादा में 26 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा उनको पकड़े जाने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष को नवादा के डीएम और एसपी के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन का नोटिस दिया है। सांसद ने अपने पत्र में बताया है कि उनकी उसी दिन दिल्ली के लिए शाम में ट्रेन थी, जो पुलिस द्वारा हिरासत में लेने से छूट गई है। इसे सांसद ने उनके संसदीय जिम्मेदारी का निर्वहन करने में बाधा बताते हुए स्पीकर से कार्रवाई की मांग की है।