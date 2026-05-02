कैबिनेट विस्तार की चर्चा बीच नीतीश से मिले सीएम सम्राट, 25 मिनट की मुलाकात पर सियासी हलचल तेज

सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से उनके नए आवास 7 सर्कुलर रोड जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 25 से 30 मिनट तक बात हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे।

CM Samrat Choudhary meets Nitish Kumar: बिहार सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके नए आवास 7 सर्कुलर रोड जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 25 से 30 मिनट तक बात हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। इससे पहले नीतीश कुमार ने दूसरे डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव के आवास पर जाकर मुलाकात की। अगले चार-पांच दिनों में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई है।

शनिवार को नीतीश कुमार सुबह से ही ऐक्शन में दिखे। वे पहले डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव के घर पर पहुंचे। करीब 10 मिनट तक रुकने के बाद निकल गए और फिर वहां से पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे। वहां भी पूर्व सीएम करीब 15 मिनट तक रुके। अशोक चौधरी से मिलने के बाद नीतीश कुमार सीधे अपने नए आवास 7 सर्कुलर रोड पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी वहीं पहुंच गए। इसकी चर्चा चल ही रही थी कि सम्राट चौधरी का काफिला 7 सर्कुलर रोड पहुंचा। सम्राट चौधरी अंदर गए और गेट बंद हो गया। करीब 25 से 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। सीएम उसके बाद अपने आवास के लिए निकल गए लेकिन आधे घंटे की मुलाकात से सियासी पारा हाई हो गया है क्योंकि, सम्राट सरकार के नए मंत्रिमंडल के लिए नेताओं का चेहरा फाइनल होना बाकी है।

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात पर एमएलसी संजय गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह दोनों नेताओं की औपचारिक भेंट थी। नीतीश कुमार अपने नए आवास में आ गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने इस मुलाकात को राजनैतिक मायने से इनकार किया। कहा कि नीतीश कुमार नीति के पक्के हैं। सीएम पद से हटते ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर देने का मन बना लिया और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नए आवास में प्रवेश कर लिया। नीतीश कुमार सच्चे अर्थों में सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। सम्राट चौधरी भी उन्हें आदरणीय नेता मानते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर संजय गांधी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता।