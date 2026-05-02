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कैबिनेट विस्तार की चर्चा बीच नीतीश से मिले सीएम सम्राट, 25 मिनट की मुलाकात पर सियासी हलचल तेज

May 02, 2026 12:54 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से उनके नए आवास 7 सर्कुलर रोड जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 25 से 30 मिनट तक बात हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे।

कैबिनेट विस्तार की चर्चा बीच नीतीश से मिले सीएम सम्राट, 25 मिनट की मुलाकात पर सियासी हलचल तेज

CM Samrat Choudhary meets Nitish Kumar: बिहार सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके नए आवास 7 सर्कुलर रोड जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 25 से 30 मिनट तक बात हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। इससे पहले नीतीश कुमार ने दूसरे डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव के आवास पर जाकर मुलाकात की। अगले चार-पांच दिनों में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई है।

शनिवार को नीतीश कुमार सुबह से ही ऐक्शन में दिखे। वे पहले डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव के घर पर पहुंचे। करीब 10 मिनट तक रुकने के बाद निकल गए और फिर वहां से पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे। वहां भी पूर्व सीएम करीब 15 मिनट तक रुके। अशोक चौधरी से मिलने के बाद नीतीश कुमार सीधे अपने नए आवास 7 सर्कुलर रोड पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी वहीं पहुंच गए। इसकी चर्चा चल ही रही थी कि सम्राट चौधरी का काफिला 7 सर्कुलर रोड पहुंचा। सम्राट चौधरी अंदर गए और गेट बंद हो गया। करीब 25 से 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। सीएम उसके बाद अपने आवास के लिए निकल गए लेकिन आधे घंटे की मुलाकात से सियासी पारा हाई हो गया है क्योंकि, सम्राट सरकार के नए मंत्रिमंडल के लिए नेताओं का चेहरा फाइनल होना बाकी है।

7 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार के साथ सीएम सम्राट चौधरी
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नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात पर एमएलसी संजय गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह दोनों नेताओं की औपचारिक भेंट थी। नीतीश कुमार अपने नए आवास में आ गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने इस मुलाकात को राजनैतिक मायने से इनकार किया। कहा कि नीतीश कुमार नीति के पक्के हैं। सीएम पद से हटते ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर देने का मन बना लिया और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नए आवास में प्रवेश कर लिया। नीतीश कुमार सच्चे अर्थों में सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। सम्राट चौधरी भी उन्हें आदरणीय नेता मानते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर संजय गांधी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता।

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नीतीश कुमार पहले भी (जब वे सीएम थे) अपने सहयोगियों के आवास पर जाकर मिलते रहे हैं। जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे तब नीतीश कुमार उनके आवास पर पहुंच जाते थे। कभी अशोक चौधरी, कभी विजय चौधरी तो कभी जदयू प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर भी नीतीश कुमार जाते रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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