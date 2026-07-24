भरत तिवारी के परिवार से मिले सम्राट चौधरी, बोले- न्याय मिलेगा, पुलिस एनकाउंटर में हुई थी मौत

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजन से शुक्रवार को अपने आवास पर मुलाकात की। सीएम ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। भरत तिवारी की पिछले महीने भोजपुर जिले में हुए पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से अपने आवास पर मुलाकात की। सीएम ने भरोसा देते हुए कहा कि परिवार को न्याय मिलेगा। इस मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। यह मुलाकात पटना के एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास में हुई। बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में पुलिस से मुठभेड़ में भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस केस में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज है।

भरत तिवारी एनकाउंटर को परिवार वालों ने फर्जी बताया और आरोप लगाया कि सरेंडर करने के बावजूद उसे गोली मार दी गई। 17 जून को हुए इस एनकाउंटर के बाद कई दिनों तक बिहार की सियासत सुलगी रही। इसकी आंच पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश समेत देश भर तक पहुंची। बवाल बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। इसकी कमान पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई।

न्यायिक आयोग की जांच जारी है। आयोग की ओर से भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों, प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। घटना से जुड़े सभी तरह के साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है।

बांकीपुर उपचुनाव से पहले ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश! मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात को सियासी कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जून होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भरत तिवारी एनकाउंटर से व्यथित बताए जा रहे ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है।

पिछले महीने भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ भोजपुर में महापंचायत भी हुई थी, जिसमें बिहार समेत अन्य राज्यों से सवर्ण और खासकर ब्राह्मण समाज के लोग जुटे थे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी इस महापंचायत में गए थे और सम्राट सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। प्रशांत बांकीपुर सीट से भाजपा और आरजेडी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। बांकीपुर सीट पर ब्राह्मण वोटर की संख्या लगभग 7 प्रतिशत है।

पटना हाईकोर्ट ने सम्राट सरकार को किया जवाब-तलब भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए मां आशा देवी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। उन्होंने इस केस की निष्पक्ष जांच करने और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने समेत अन्य मांगों को लेकर अदालत में अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए सम्राट सरकार को जवाब-तलब किया। अदालत ने तीन हफ्ते के भीतर इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही, केस से जुड़े सभी सीसीटीवी, वीडियो फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

17 जून को हुआ था एनकाउंटर भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की 17 जून को सुबह पुलिस एनकाउंटर में गोली लग गई थी। उसी दिन शाम में पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भरत तिवारी लंबे समय से सोशल मीडिया पर अवैध पिस्टल दिखाकर पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहा था। एनकाउंटर के एक दिन पहले शाहपुर पुलिस उसके घर गई थी, लेकिन उसने थानेदार पर पिस्टल तान दी थी।