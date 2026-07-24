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भरत तिवारी के परिवार से मिले सम्राट चौधरी, बोले- न्याय मिलेगा, पुलिस एनकाउंटर में हुई थी मौत

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजन से शुक्रवार को अपने आवास पर मुलाकात की। सीएम ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। भरत तिवारी की पिछले महीने भोजपुर जिले में हुए पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी।

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एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजन ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से अपने आवास पर मुलाकात की। सीएम ने भरोसा देते हुए कहा कि परिवार को न्याय मिलेगा। इस मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। यह मुलाकात पटना के एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास में हुई। बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में पुलिस से मुठभेड़ में भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस केस में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज है।

भरत तिवारी एनकाउंटर को परिवार वालों ने फर्जी बताया और आरोप लगाया कि सरेंडर करने के बावजूद उसे गोली मार दी गई। 17 जून को हुए इस एनकाउंटर के बाद कई दिनों तक बिहार की सियासत सुलगी रही। इसकी आंच पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश समेत देश भर तक पहुंची। बवाल बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। इसकी कमान पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई।

न्यायिक आयोग की जांच जारी है। आयोग की ओर से भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों, प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। घटना से जुड़े सभी तरह के साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है।

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बांकीपुर उपचुनाव से पहले ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश!

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात को सियासी कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जून होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भरत तिवारी एनकाउंटर से व्यथित बताए जा रहे ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है।

पिछले महीने भरत तिवारी एनकाउंटर के खिलाफ भोजपुर में महापंचायत भी हुई थी, जिसमें बिहार समेत अन्य राज्यों से सवर्ण और खासकर ब्राह्मण समाज के लोग जुटे थे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी इस महापंचायत में गए थे और सम्राट सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। प्रशांत बांकीपुर सीट से भाजपा और आरजेडी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। बांकीपुर सीट पर ब्राह्मण वोटर की संख्या लगभग 7 प्रतिशत है।

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पटना हाईकोर्ट ने सम्राट सरकार को किया जवाब-तलब

भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए मां आशा देवी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। उन्होंने इस केस की निष्पक्ष जांच करने और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने समेत अन्य मांगों को लेकर अदालत में अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए सम्राट सरकार को जवाब-तलब किया। अदालत ने तीन हफ्ते के भीतर इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही, केस से जुड़े सभी सीसीटीवी, वीडियो फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

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17 जून को हुआ था एनकाउंटर

भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की 17 जून को सुबह पुलिस एनकाउंटर में गोली लग गई थी। उसी दिन शाम में पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भरत तिवारी लंबे समय से सोशल मीडिया पर अवैध पिस्टल दिखाकर पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहा था। एनकाउंटर के एक दिन पहले शाहपुर पुलिस उसके घर गई थी, लेकिन उसने थानेदार पर पिस्टल तान दी थी।

एनकाउंटर के दौरान भरत तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव किया था। फेसबुक लाइव में वह पुलिस के सामने अपनी पिस्टल फेंककर सरेंडर करता नजर आया। इसी वीडियो को आधार बनाकर परिजन इस एनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं। भरत तिवारी की मौत पर बिहार में सियासी पारा भी गर्माया। विपक्ष के साथ ही एनडीए के कई बड़े नेताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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