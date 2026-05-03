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अमित शाह, राजनाथ, ललन, मांझी, तावड़े से मिले बिहार सीएम; सम्राट कैबिनेट का स्वरूप तय हो गया?

May 03, 2026 07:24 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सम्राट चौधरी ने रविवार को दिल्ली में अमित शाह समेत एनडीए के नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मंत्रियों का नाम फाइनल करने को लेकर नेताओं से विमर्श हुआ।

अमित शाह, राजनाथ, ललन, मांझी, तावड़े से मिले बिहार सीएम; सम्राट कैबिनेट का स्वरूप तय हो गया?

Samrat Choudhary Latest News: दिल्ली दौरे पर गए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को एनडीए के नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सह जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हम प्रमुख जीतनराम मांझी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की। लेकिन, इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह के साथ रही। बिहार सरकार में मुख्मंत्री के अलावे मात्र दो डिप्टी सीएम हैं। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जल्द ही सम्राट कैबिनेट के संभावित विस्तार के मद्देनजर सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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Samrat Choudhary
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