सीता माता के नाम मेडिकल कॉलेज, 2028 तक भव्य मंदिर; मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सीतामढ़ी में बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी में कहा कि यहां बनने वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम मां सीता के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही, सीतामढ़ी में भव्य मंदिर का निर्माण दिसंबर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को जानकी नवमी के अवसर पर सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कई प्रमुख घोषणाएं कीं। उन्होंने ऐलान किया कि सीतामढ़ी में जो नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है, उसका नाम मां सीता पर रखा जाएगा। इसका नाम मां सीता मेडिकल कॉलेज होगा। साथ ही, सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में जानकी जन्मस्थली पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका काम 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह मां सीता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री पद पर बैठे और अब उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। जानकी नवमी के अवसर पर सीता की जन्मस्थली पर आना मां से जुड़ाव दिखता है।

6 महीने कम हुई डेडलाइन मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मां सीता के जन्मस्थल को पूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुनौरा धाम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2028 तक काम पूरा हो जाएगा। पहले डेडलाइन जून 2029 तक थी, लेकिन इसे 6 महीना पहले कर दी गई है। राम जानकी पथ बनाया जा रहा है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने यहां सीतापुरम बनाने की घोषणा की थी। हमने पहली कैबिनेट बैठक में ही इसे मंजूरी दे दी।

बिहार को समृद्ध बनाएंगे- सीएम सीएम सम्राट ने कहा कि सीतामढ़ी में पर्यटन, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। एनडीए शासन की उपलब्धियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार बदल चुका है। नीतीश कुमार ने दो दशक तक बिहार को रास्ते पर लाने का काम किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हम बिहार को विकसित और समृद्ध बनाएंगे।

पलायन रोकने पर काम तेज सम्राट चौधरी ने कहा कि नौजवानों का पलायन रोकने के लिए उद्योग बिहार में लाए जा रहे हैं। बीते दो सालों में पीरपैंती, नबीनगर में थर्मल पावर प्लांट की परियोजना शुरू हुई। 1.36 लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर गया है। राज्य सरकार ने एक साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश बिहार की जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने दावा किया कि उद्योग लगने से बिहार से लोगों का पलायन रुकेगा। जो लोग मजबूरी में बिहार छोड़कर जाते हैं, उन्हें यहीं रोजगार मिलेगा। ऐसे लोगों को चिह्नित कर बिहार में ही उन्हें कमाई का अवसर दिया जाएगा।

भूमि पूजन के समय हुई थी बारिश- सम्राट सीएम ने कहा कि पिछले साल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकी मंदिर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया था। उस समय जब तक पूजन होती रही, तब तक यहां बारिश होती रही।

उन्होंने कहा, "हजारों साल पहले भी इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था। मां जानकी का जन्म अकाल के समय ही हुआ था। सीता का जन्म होते ही यहां बारिश हुई और खुशहाली आई। इसी तरह, इस धाम के भूमि पूजन में भी बारिश होती रही।"