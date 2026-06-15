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32 एकड़ में बिहार का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, क्या है खासियत; सीएम सम्राट चौधरी देंगे सौगात

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, उदवंतनगर, आरा
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मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। करीब 32 एकड़ में फैले वाणासुर मत्स्य प्रक्षेत्र को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक स्तर की उन्नत सुविधाएं और मत्स्य पालकों को तकनीकी मजबूती के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

32 एकड़ में बिहार का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, क्या है खासियत; सीएम सम्राट चौधरी देंगे सौगात

बिहार में पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मसाढ़ गांव और कारीसाथ रेलवे स्टेशन के पास बन रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 31.20 करोड़ की लागत से बन रहे इस पार्क का आज शिलान्यास करेंगे।केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार की ओर से कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित किए जा रहे आधुनिक तकनीक-आधारित मत्स्य केंद्र हैं। इसके बनने का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना है।

मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। करीब 32 एकड़ में फैले वाणासुर मत्स्य प्रक्षेत्र को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक स्तर की उन्नत सुविधाएं और मत्स्य पालकों को तकनीकी मजबूती के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

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केन्द्र सरकार की मत्स्य संपदा योजना है महत्वकांक्षी मेगा प्रोजक्ट

बिहार का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भोजपुर के उदवंतनगर प्रखंड की नवादावेन पंचायत में स्थित (मसाढ़ गांव और कारीसाथ रेलवे स्टेशन के पास) ऐतिहासिक वाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में बनने जा रहा है। केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत इसकी स्थापना की जा रही है। यहां एक जगह 17 प्रमुख संसाधन इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अत्याधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं होंगी।

इनमें उन्नत कार्प हैचरी (मछली बीज उत्पादन के लिए) आरएएस फिश फीड मिल (मछलियों के चारे के लिए आधुनिक रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम मिल) हाईटेक जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला, मछली स्वास्थ्य जांच प्रयोगशाला, आधुनिक प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण केंद्र, एक्वा टूरिज्म, मत्स्य उत्पादन के साथ इस परिसर को एक बड़े जल-कृषि पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जो बिहार के पर्यटन मानचित्र को नई ऊंचाई देगा।

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केन्द्र सरकार के मत्स्य पालन मंत्रालय की ओर से स्वीकृति

इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापना की प्रक्रिया (पीएणएमएसवाई) के तहत केंद्र सरकार के मत्स्य पालन मंत्रालय की ओर से देश भर में इस तरह के इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव और भूमि आवंटन डेयरी, मत्स्य व पशु संसाधन विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजी थी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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