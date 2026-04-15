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बिहार में मोदी-नीतीश मॉडल ही चलेगा, मुख्यमंत्री बनते ही क्या बोले सम्राट चौधरी

Apr 15, 2026 04:26 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि वह बिहार की तरक्की के लिए काम करेंगे। बिहार में मोदी और नीतीश मॉडल पर ही आगे भी सरकार चलती रहेगी। 

बिहार में मोदी-नीतीश मॉडल ही चलेगा, मुख्यमंत्री बनते ही क्या बोले सम्राट चौधरी

बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि राज्य में मोदी-नीतीश मॉडल पर ही सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि वह तुरंत राज्य की समृद्धि के लिए काम शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान सम्राट ने कहा कि आज बड़ा दिन है। बिहार में विकास का काम करना है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार चलेगी। उनका सम्मान आगे भी बढ़ेगा।

सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। बिहार में शासन का मोदी नीतीश मॉडस आगे भी चलता रहेगा। सम्राट बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद दो दशक तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सम्राट को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया।

बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बुधवार सुबह पटना स्थित लोकभवन में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ जेडीयू के दो नेता विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आगामी दिनों में किया जाएगा।

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लोकभवन में शपथ ग्रहण के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उनका अभिवादन समारोह आयोजित किया गया। अपनी पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी का अभिवादन करने को भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। अव्यवस्था ना हो, इसके चलते पार्टी कार्यालय का गेट बंद करना पड़ा। कई नेताओं ने मंच पर जाकर एक-एक कर सीएम का अभिवादन किया।

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सम्राट चौधरी के शपथ पर मोदी और नीतीश क्या बोले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि सम्राट की ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। उनके नेतृत्व में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा। देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार शामिल होगा।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो और एजेंसी इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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