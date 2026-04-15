काम और फाइल लटकाना नहीं चलेगा, सीएम सम्राट चौधरी की पहली मीटिंग में अफसरों को चेतावनी
बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले दिन ही सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आला अधिकारियों के साथ पहली बैठक में उन्होंने जनता के काम नहीं लटकाने और अनावश्यक पत्राचार एवं फाइल बढ़ाने की प्रवृत्ति को खत्म करने को कहा।
बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही दिन ऐक्शन मोड में नजर आए। पटना में बुधवार को सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सचिवालय में कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने अफसरों से दो-टूक कहा कि उनके कार्यकाल में काम को लटकाना, केवल फाइल बढ़ाना आदि नहीं चलेगा। सीएम ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी कि ऊपर से नीचे तक किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार सीएम सम्राट चौधरी ने वरीय अधिकारियों के साथ पहले दिन की बैठक में राज्य में चल रही परियोजनाओं को ठीक से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि काम की गति और तेज करने की जरूरत है। ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अनावश्यक पत्राचार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए और काम की गति को दोगुना किया जाए।
जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी
सीएम सम्राट ने कहा कि सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करना भी बहुत जरूरी होता है। साथ ही जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान में तेजी लानी होगी। उन्होंने आला अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों में जनता से आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
जमीन विवाद का सरल समाधान हो- सीएम
मुख्यमंत्री ने जमीन से जुड़े विवादों का तुरंत और सरल तरीके से समाधान करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवाद को खत्म करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। इनका जल्द निपटारा किया जाए। ताकि आम जनता परेशान नहीं हो। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के कारण ही 60 से 70 प्रतिशत आपसी रंजिश और झगड़ों का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि हर प्रखंड, अंचल और थाना स्तर पर आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो।
विभागों से मांगा लेखा-जोखा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यात्राओं के दौरान जमीनी स्तर पर समस्याओं को उन्हें नजदीक से समझने का अवसर मिला, जिसे ध्यान में रखते हुए बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने कार्यों की अपडेटेड रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। सीएम आने वाले दिनों में इसकी विस्तृत समीक्षा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, डीजीपी विनय कुमार एवं अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।