बेलवा-मीनापुर लिंक से जुड़ गईं बागमती और बूढ़ी गंडक, सीएम सम्राट चौधरी ने गिनाए फायदे

बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल बागमती नदी के अतिरिक्त जल को बूढ़ी गंडक नदी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस परियोजना के शुरू होने से बाढ़ के समय अतिरिक्त जल का प्रबंधन होगा, बाढ़ की तीव्रता में कमी आएगी।

CM Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को बागमती-बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत शिवहर जिले के बेलवा से मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर तक के लिंक चैनल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल बागमती नदी के अतिरिक्त जल को बूढ़ी गंडक नदी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस परियोजना के शुरू होने से बाढ़ के समय अतिरिक्त जल का प्रबंधन होगा, बाढ़ की तीव्रता में कमी आएगी। सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे लाखों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

शिवहर के पिपराही प्रखंड के बेलवा में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि लगभग 68.80 किलोमीटर लंबी इस लिंक चैनल परियोजना का निर्माण 130 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से किया गया है। यह परियोजना बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं समग्र प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।

ऐतिहासिक पहल सीएम ने कहा कि नदी जोड़ परियोजनाएं विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है और राज्य के सतत् विकास का मजबूत आधार बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से नदी जोड़ परियोजनाओं की परिकल्पना की गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे राज्य में समेकित जल संसाधन प्रबंधन को नई दिशा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल का निरीक्षण भी किया।

ये होंगे फायदे 1.परियोजना से सिंचाई क्षमता में वृद्धि के साथ कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

2.किसानों की आय में इजाफा होगा तथा मछली पालन सहित अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

3.भू-जल पुनर्भरण, हरित आवरण में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।