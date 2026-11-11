बिहार: छठ पूजा से पहले सीएम सम्राट ने दूसरे राज्यों से की एक खास अपील, घाटों का जायजा भी लिया

सीएम सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि छठ घाटों तक पहुंचने के लिए सुगम ट्रैफिक व्यवस्था कराएं, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए सभी घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में छठ महापर्व को लेकर उत्साह है। माहौल भक्तिमय हो गया है और लोग इस महापर्व की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे राज्यों के लोगों से एक खास अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का छठ अनूठा है। उन्होंने दूसरे राज्यों के लोगों से आग्रह किया है कि हमलोग किस तरह छठ पर्व मनाते है, बिहार में आकर छठ पूजा को देखिए। ये बिहार का महापर्व है। इसमें उदय और अस्त होते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने घाटों के पास मजबूत बैरिकेडिंग कराने का निर्देश दिया है। साथ ही घाटों के पहुंच पथ एवं गंगा नदी के किनारे की सड़कों के पास भी छठ व्रतियों के सुचारू आवागमन के लिए बैरिकेडिंग करने को कहा है।

सीएम सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि छठ घाटों तक पहुंचने के लिए सुगम ट्रैफिक व्यवस्था कराएं, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए सभी घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पटना में कुल 103 घाटों में से 90 घाट पूरी तरह सुरक्षित हैं। 13 घाटों को चिन्हित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार समुचित व्यवस्था कर रही है कि कहीं भी किसी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छठ महापर्व को देखते हुए गंगा घाटों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि छठ पूजा के दौरान माइकिंग के माध्यम से छठ घाटों पर की गई व्यवस्थाओं एवं अन्य सूचनाओं के संबंध में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को लगातार एवं त्वरित जानकारी दी जाए। गंगा नदी के जलस्तर एवं प्रवाह को देखते हुये छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें।