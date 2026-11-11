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बिहार: छठ पूजा से पहले सीएम सम्राट ने दूसरे राज्यों से की एक खास अपील, घाटों का जायजा भी लिया

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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सीएम सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि छठ घाटों तक पहुंचने के लिए सुगम ट्रैफिक व्यवस्था कराएं, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए सभी घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary
मुख्यमंत्री ने पटना में छठ घाटों का निरीक्षण किया है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में छठ महापर्व को लेकर उत्साह है। माहौल भक्तिमय हो गया है और लोग इस महापर्व की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे राज्यों के लोगों से एक खास अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का छठ अनूठा है। उन्होंने दूसरे राज्यों के लोगों से आग्रह किया है कि हमलोग किस तरह छठ पर्व मनाते है, बिहार में आकर छठ पूजा को देखिए। ये बिहार का महापर्व है। इसमें उदय और अस्त होते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने घाटों के पास मजबूत बैरिकेडिंग कराने का निर्देश दिया है। साथ ही घाटों के पहुंच पथ एवं गंगा नदी के किनारे की सड़कों के पास भी छठ व्रतियों के सुचारू आवागमन के लिए बैरिकेडिंग करने को कहा है।

सीएम सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि छठ घाटों तक पहुंचने के लिए सुगम ट्रैफिक व्यवस्था कराएं, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए सभी घाटों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पटना में कुल 103 घाटों में से 90 घाट पूरी तरह सुरक्षित हैं। 13 घाटों को चिन्हित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार समुचित व्यवस्था कर रही है कि कहीं भी किसी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छठ महापर्व को देखते हुए गंगा घाटों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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उन्होंने कहा कि छठ पूजा के दौरान माइकिंग के माध्यम से छठ घाटों पर की गई व्यवस्थाओं एवं अन्य सूचनाओं के संबंध में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को लगातार एवं त्वरित जानकारी दी जाए। गंगा नदी के जलस्तर एवं प्रवाह को देखते हुये छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें।

स्टीमर से विभिन्न गंगा घाटों को किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को छठ की तैयारियों को लेकर गंगा नदी के घाटों का दूसरी बार निरीक्षण किया। उन्होंने स्टीमर द्वारा नासरीगंज घाट से कलेक्ट्रेट घाट, गांधी घाट, पहलवान घाट, गुलबी घाट, चौधरी टोला घाट, पथरी घाट और गायघाट से भद्र घाट होते हुए महावीर घाट तक के विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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