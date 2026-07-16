Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एआई की नई इबारत लिखेगा बिहार; सीएम सम्राट चौधरी बोले, भागलपुर में AI&amp;CS यूनिवर्सिटी खुलेगा

By Sudhir Kumar
भागलपुर/पटना, हिन्दुस्तान टीम
Follow us on Google News
share

उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में आधुनिक जरूरतों को देखते हुए भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सीेम सम्राट चौधरी ने भागलपुर में इसका ऐलान किया।

एआई की नई इबारत लिखेगा बिहार; सीएम सम्राट चौधरी बोले, भागलपुर में AI&amp;CS यूनिवर्सिटी खुलेगा

AI and Computer Science University in Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में आधुनिक जरूरतों को देखते हुए भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसी साल भागलपुर में करीब 400 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों के शुभारंभ के मौके पर भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के कासिल गांव में आयोजित समारोह में ये घोषणाएं कीं। इसके साथ ही राज्य के 211 प्रखंडों में स्थापित नए डिग्री कॉलेजों में बुधवार से सत्र शुरू हो गया।

मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के लिए गौरव का दिन बताते हुए कहा कि अब राज्य के सभी 534 प्रखंडों के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बिहार की गौरवशाली शैक्षणिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आधुनिक स्वरूप में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए 220 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है।

ये भी पढ़ें:सीएम सम्राट चौधरी झाड़ू लगाकर करेंगे शुरुआत, पटना में जगन्नाथ की रथयात्रा

मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्ट एवं सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष के भीतर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्ट एवं सिविल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। साथ ही बिहार में चार नए निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है।

ये भी पढ़ें:बिहार के 97.84 लाख लोगों के चेहरे खिले, सीएम सम्राट ने डीबीटी से भेजा 11-11 सौ

उन्होंने कहा कि पीरपैंती में 70 हजार करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगने जा रहा है। इसकी क्षमता को 1600 मेगावाट और बढ़ाया जायेगा। यानी, पीरपैंती थर्मल की क्षमता अब 4,000 मेगावाट की होगी। उन्होंने ऐलान किया कि भागलपुर, मुंगेर और बांका के जिला या अनुमंडल अस्पताल में सभी रोगों का इलाज होगा। समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी तथा उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर समेत जिले के विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कहलगांव से तीनपहाड़ी तक रोपवे बनेगा। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर क्षेत्र में दो एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जिनमें सुल्तानगंज में प्रस्तावित एयरपोर्ट भी शामिल है। इससे क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी।

श्रावणी मेला के बाद विक्रमशिला सेतू का मरम्मत शुरू होगा

बुधवार को कासिल गांव में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, सेतु का स्लैब गिरने की जानकारी के बाद उन्होंने रक्षा मंत्री से व्यक्तिगत मदद का अनुरोध किया। रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ की टीम भेजकर एक माह में बेली ब्रिज तैयार कर दिया। सीएम ने कहा, इस वैकल्पिक व्यवस्था से इतर इसके स्थायी समाधान को लेकर योजना तैयार करायी। ट्रस ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। श्रावणी मेला के बाद पुल की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। हर हाल में 30 नवंबर तक क्षतिग्रस्त पुल को तैयार करते हुए एक दिसंबर से सभी तरह के वाहनों के लिए पुल पर आवाजाही सामान्य कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार के इन 6 जिलों में 44 भूखंडों से पत्थर खनन को मंजूरी, ई-नीलामी से बंदोबस्ती

बिहार लौटेें बाहर रह रहे युवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर में उद्योग स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंनेे बाहर रह रहे लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लौटें और बिहार की समृद्धि एवं विकास में सहभागी बनें। राज्य सरकार उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि, बिजली और पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं।

जीविका दीदियों के लिए गुड न्यूज

मुख्यमंत्री ने कहा, 25 जुलाई को बची हुई जीविका दीदियों को 10 हजार की राशि मिलेगी। 24 जुलाई को सम्राट सरकार के सौ दिन पूरे होंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के भी संकेत दिए। बोले, राज्य के सभी जिले में जिला और अनुमंडल अस्पताल है। भागलपुर में मेडिकल कॉलेज भी है। ऐसे में इन अस्पतालों में डॉक्टरों को सभी रोगों का इलाज करना होगा। गंभीर बीमारी को छोड़कर शेष मामले में यदि रेफर किया जाता है तो सिविल सर्जन और संबंधित चिकित्सक पर कार्रवाई होगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Samrat Choudhary
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।