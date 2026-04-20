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सिर्फ राहुल की बहन, लालू की बेटी, अखिलेश की पत्नी ही सदन में जाएं; सम्राट बोले- विपक्ष की मंशा पूरी नहीं होगी

Apr 20, 2026 01:10 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, लालू यादव की बेटी मिसा भारती अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जैसे नेता और उनके महिला परिजन ही सदन में जाएं। मोदी जी ऐसा नहीं होने देंगे।

सिर्फ राहुल की बहन, लालू की बेटी, अखिलेश की पत्नी ही सदन में जाएं; सम्राट बोले- विपक्ष की मंशा पूरी नहीं होगी

Samrat Choudhary News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष के दल चाहते हैं कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, लालू यादव की बेटी मिसा भारती अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जैसे नेता और उनके महिला परिजन ही सदन में जाएं। इसी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश किया तो विपक्ष दलों ने साजिश रचकर पारित नहीं होने दिया। लेकिन, नरेंद्र मोदी जबतक हैं तबतक विपक्षी दलों की यहग मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे।

16 अप्रैल को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण गिर गया। विपक्षी दलों ने इसे अपनी सफलता माना पर एनडीए के पास बैठे बिठाए राजद, कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया। महिलाओं को सदन में 33 प्रतिशत आरक्षण के सवाल पर देश भर में सियासी बवाल मचा है।

सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में एनडीए के सभी दलों की महिला कार्यकर्ता नेता पटना में जमा हुए और गांधी मैदान से कारगिल चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। कारगिल चौक पर मंच सजाया गया जहां जन आक्रोश मिला सम्मेलन का आयोजन किया गया।मंच से दहाड़ते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर विपक्ष ने यह बिल नहीं गिरवाया होता तो आज बिहार से अगले विधानसभा चुनाव में 22 नहीं बल्कि 129 बहने विधायक बनकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़तीं।

Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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