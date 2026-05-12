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प्राइवेट स्कूलों को सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक- फीस, ड्रेस, किताब पर मनमानी नहीं चलेगी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है। उनकी मनमानी पर रोक लगेगी।

प्राइवेट स्कूलों को सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक- फीस, ड्रेस, किताब पर मनमानी नहीं चलेगी

Samrat Choudhary on Private School: बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फीस में मनमाना वृद्धि, किताब, ड्रेस की खरीद समेत उन सभी बिन्दुओं पर पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया है जिनकी आड़ में बच्चों के अभिभावकों को परेशान किया जाता है। सीएम ने कहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सबके लिए सुलभ बनाया जाएगा। यह भी कहा है कि जो संस्थान सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है। सरकार की ओर से प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों व अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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उन्होंने कहा है कि निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा और मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक लगाया जाएगा। इसकेसाथ अभिभावकों को किताबें-यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा के परिणाम से कभी वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई तय है। इस पहल से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी।

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बिहार में सरकारी स्कूलों में पठन पाठन की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निजी स्कूलों की लोगों की निर्भरता बढ़ गई है। कई स्कूलों को शिक्षण संस्थान से अधिक व्यापार बना दिया गया है। स्कूलों में हर साल रीएडमिशन या मिसलेनियस, अनुअल चार्ज के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। स्कूल फीस में कभी भी बढ़ोतरी कर दी जाती है। स्कूलों के संचालक किताब, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्रियों की खरीद के लिए भी दुकान तय कर देते हैं या स्कूल में ही व्यवस्था बना लेते हैं। हर साल किताबों में मामूली फेरबदल करके नई किताबें खरीदबाई जाती है। ऐसी खबरें हर साल नए सत्र की शुरुआत में आती रहती हैं। इस साल भी राज्य के सभी जिलों से ऐसी खबरें आई हैं। कई जिलों में जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई भी की गई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने नई व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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