प्राइवेट स्कूलों को सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक- फीस, ड्रेस, किताब पर मनमानी नहीं चलेगी

सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है। उनकी मनमानी पर रोक लगेगी।

Samrat Choudhary on Private School: बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फीस में मनमाना वृद्धि, किताब, ड्रेस की खरीद समेत उन सभी बिन्दुओं पर पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया है जिनकी आड़ में बच्चों के अभिभावकों को परेशान किया जाता है। सीएम ने कहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सबके लिए सुलभ बनाया जाएगा। यह भी कहा है कि जो संस्थान सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है। सरकार की ओर से प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों व अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

उन्होंने कहा है कि निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा और मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक लगाया जाएगा। इसकेसाथ अभिभावकों को किताबें-यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा के परिणाम से कभी वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई तय है। इस पहल से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी।