पीएम मोदी से पहले सीएम नीतीश पहुंचेंगे पूर्णिया, ये है प्रोग्राम; प्रशासन और पार्टी की तैयारी जोरों पर

मुख्यमंत्री आठ सितंबर को ही पूर्णिया आने वाले थे लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 10 या 11 सितंबर को मुख्यमंत्री का पूर्णिया आगमन संभावित है। वह पटना से हेलीकॉप्टर से सीधे पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पूर्णिया, वरीय संवाददाताSun, 7 Sep 2025 11:56 AM
पूर्णिया में पीएम नरेन्द्र मोदी से पहले सीएम नीतीश कुमार आने वाले हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका निरीक्षण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आठ सितंबर को ही पूर्णिया आने वाले थे लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 10 या 11 सितंबर को मुख्यमंत्री का पूर्णिया आगमन संभावित है। वह पटना से हेलीकॉप्टर से सीधे पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से परोरा स्कूल जाएंगे। जहां अलग-अलग विभागीय स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गोकुलपुर में कार्यकर्ता संवाद करेंगे।

सीएम एयरपोर्ट पर आकर अंतरिम टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से पटना रवाना हो जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अगस्त 2024 में पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। मुख्यमंत्री की समीक्षा के करीब एक साल बाद अब पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीशाबाड़ी में जनसभा होने वाली है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के उदघाटन के बाद चुनापूर हवाई अड्डा से हेलीकॉप्टर से शीशाबाड़ी जाएंगे। इसको लेकर शीशाबाड़ी में हेलीपेड बनाने का काम चल रहा है। बांकी वीआईपी हवाई अड्डा से वाहनों से सभा स्थल पहुंचेंगे। इसको लेकर रूट प्लान तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर खास और गणमान्य लोग ही उदघाटन के दौरान रहेंगे। शीशाबाड़ी में पीएम की जनसभा को लेकर भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पांच हैंगर का निर्माण किया जा रहा है। पीएम एवं सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस है।

पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पीएम नरेन्द्र मोदी के पूर्णिया आगमन को लेकर आम लोगों के लिए रूटचार्ट एवं पार्किंग स्थल को ट्रैफिक पुलिस फाइनल टच देने में लगी है। खासकर शीशाबाड़ी में पीएम की जनसभा में पहुंचने वाले वाहनों के पार्किंग के लिए जगह लगभग चिन्हित कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सभास्थल के नजदीक कसबा एवं डगरूआ लेन के इर्द- गिर्द पड़ने वाली जमीन के साथ गुलाबबाग मार्केटिंग यार्ड, शीशाबाड़ी चौक एवं जीरोमाइल पर कुल 16 से 17 स्थानों पर वाहन पार्किंग की जगह चिन्हित की गई है। पीएम को सुनने के लिए जिले एवं इसके सीमावार्ती इलाके से बसों से लोगों के यहां पहुंचने की उम्मीद है।

