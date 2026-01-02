नए साल पर अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश, कार्यकर्ताओं को दिया खास संदेश

संक्षेप: नए साल के दूसरे दिन जदयू अध्यक्ष सह सीएम नीतीश कुमार अचानक पार्टी दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान उन्होने पार्टी कार्यकर्ताओं को नए साल की बधाई दी। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली। उनके साथ दौरान जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को नए साल पर अचानक पटना स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान पार्टी का सदस्यता अभियान बेहतर ढंग से चलाने को कहा। वे जदयू प्रदेश दफ्तर में सदस्यता अभियान 2025-28 को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक वर्चुअल माध्यम से की गई। नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े पार्टी नेताओं का कुशलक्षेम जाना और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इससे पहले सीएम के अप्रत्याशित दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हलचल तेज हो गई। कार्यालय पहुंचते ही नीतीश अपने चैंबर में गए। जहां पार्टी संगठन की गतिविधियों की जानकारी ली।इस दौरान नीतीश कुमार के साथ जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जदयू कार्यालय का निरीक्षण किया।