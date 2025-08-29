CM Nitish reaction on PM Modi abuse from Congress RJD stage in Darbhanga said it extremely indecent अत्यंत अशोभनीय; दरभंगा में कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी को गाली पर नीतीश ने कह दी बड़ी बात, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsCM Nitish reaction on PM Modi abuse from Congress RJD stage in Darbhanga said it extremely indecent

अत्यंत अशोभनीय; दरभंगा में कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी को गाली पर नीतीश ने कह दी बड़ी बात

पीएम मोदी को कांग्रेस-राजद के मंच से गाली देने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत अशोभनीय बताया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 29 Aug 2025 11:26 AM
दरभंगा में राहुल गांधी,तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी इसे लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम को गाली दिए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने इसकी कड़ी निंदा की है। इस बीच, दरभंगा पुलिस ने खुले मंच से माइक पर पीएम को गाली देने के आरोपी मो रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेताओं ने इस प्रकरण में राहुल गांधी से जवाब मांगा है।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी माता जी के विरूद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं।

17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं जो सासाराम से निकली थी और एक सितम्बर को पटना में संपन्न होगी। बुधवार को उनकी यात्रा दरभंगा में थी। दरभंगा के जाले विधानसभा के रहने वाले नौशाद ने राहुल गांधी के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया था।नौशाद के कार्यक्रम में मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल हुआ जिसका वीडियो देश भर में वायरल हुआ। उसके बाद नौशाद ने सफाई देते हुए माफी मांग ली लेकिन, पुलिस की कार्रवाई और बीजेपी का हमला जारी है।

बीजेपी ने इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए माफी मांगने की डिमांड की है। कहा कि पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना समेत कई जिलों में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में आवेदन भी दिए गए हैं। अब नीतीश कुमार के एक्टिव हो जाने से विरोध और जोरदार हो गया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। बीजेपी का दावा है कि बिहार की जनता आगामी चुनाव में महागठबंधन को इसका जवाब देगी।

Nitish Kumar
