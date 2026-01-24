भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांलि, 102वीं जयंती पर 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया

संक्षेप: भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को राज्य सरकार द्वारा राजकीय समारोह का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्मृति भवन में जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को उनके पैतृक गांव कर्पूरीग्राम में भव्य राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10:45 बजे हेलीकॉप्टर से कर्पूरीग्राम पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले स्मृति भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर उनके पुत्र द्वारा लिखित दो पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया। समारोह में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित, पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी सहित कई विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में निर्मित झोपड़ी का अवलोकन किया तथा कॉलेज मैदान और त्रिमूर्ति भवन में भी माल्यार्पण किया।

गौरतलब है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को राज्य सरकार द्वारा राजकीय समारोह का दर्जा दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। जिलाधिकारी द्वारा सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। जयंती समारोह के सफल आयोजन के लिए प्रशासन की पूरी टीम लगी थी। यहां से मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के लिए वैशाली के लिए रवाना हो गए।