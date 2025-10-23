Hindustan Hindi News
नीतीश की 100 सभाएं, चिराग की रोज 5 और मांझी का गयाजी में डेरा; चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की डिमांड

Thu, 23 Oct 2025 06:07 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटन
एनडीए का धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है। एनडीए के सभी घटकदलों के वार रूम से प्रचार अभियान की निगरानी की जा रही है। उम्मीदवारों की मांग और उनकी उपलब्धता को देखते हुए नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गोवा, दिल्ली समेत नौ राज्यों के मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के वारूरूम का कार्यक्रम विभाग रोज 16 से 18 घंटे काम कर रहा है। उम्मीदवारों की मांग और नेताओं की उपलब्धता के आधार पर सभी के चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं।

एनडीए के सभी घटकदलों के उम्मीदवारों की मांग है कि उनके यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो। रोज 50 से अधिक एनडीए उम्मीदवार अपने यहां नेताओं की सभा की मांग कर रहे हैं। पीएम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह आदि नेताओं की मांग हो रही है। क्षेत्र और जातिवार प्रभाव को देखते हुए भी नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। भाजपा शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।

सीएम नीतीश कुमार कम से कम सौ जनसभाएं करेंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार सीएम की सभा अपने यहां कराना चाह रहे हैं। सभी 243 विधानसभा सीटों पर जनसभा मुश्किल है। इसको देखते हुए जदयू ने रणनीति तैयार की है कि मुख्यमंत्री की जनसभा ऐसी जगह हों, जहां से आसपास के विधानसभा क्षेत्र भी उसके दायरे में आ जाय। साथ ही पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को स्थानीय नेताओं के साथ बूथ स्तर तक प्रचार अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

विधानसभा क्षेत्रों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, उर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की सभा की मांग आ रही है। सहयोगी दलों भाजपा, रालोमो, हम और लोजपा (आर) भी मुख्यमंत्री की सभा की मांग कर रही है। पार्टी वार रूम के माध्यम से जदयू के सभी 101 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के प्रचार अभियान पर नजर रख रही है।

यहां से हर विधानसभा में होने वाले कार्यक्रम, चुनावी सभा और बूथ प्रबंधन की निगरानी की जा रही है। कौन-कौन से क्षेत्र छूट रहे हैं और किस क्षेत्र में अब तक जनसंपर्क अभियान नहीं हो पाया है और वहां कैसे आगे काम करना है, इन सब पर नजर रखने के साथ आगे के लिए दिशा-निर्देश भी मुख्यालय से दिये जा रहे हैं।

हम : जीतन राम मांझी ने गयाजी में ही डाल रखा है डेरा

हम (सेकुलर) ने अपने छह उम्मीदवारों के समर्थन में तमाम पार्टी नेताओं को मगध क्षेत्र में तैनात किया है। पार्टी के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन लगातार गयाजी में ही कैंप कर रहे हैं। पार्टी को मिली कुल छह सीटों में चार बाराचट्टी, टेकारी, इमामगंज और अतरी गयाजी जिले में ही आते हैं। दूसरी ओर पार्टी घर-घर जनसंपर्क अभियान पर भी अधिक ध्यान दे रही है। मांग के अनुरूप जीतन राम मांझी एनडीए के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगेंगे।

चिराग की रोज तीन से पांच सभाएं तय होंगी

लोजपा (रा) में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की चुनावी सभाओं की अधिक मांग है। हर दिन हेलिकॉप्टर से उनकी तीन से पांच सभाओं का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। चिराग अपनी पार्टी के 29 प्रत्याशियों के साथ ही एनडीए के अन्य उम्मीदवारों की मांग पर उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार का कार्यक्रम एनडीए समन्वय समिति तैयार करेगी।

पार्टी के चार अन्य सांसद सहित 40 स्टार प्रचारक भी क्षेत्र में घूम-घूम कर उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे। पार्टी एक हेलीकॉप्टर की सेवा ले रही है। पार्टी के वार रूम से राज्यभर के चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की जा रही है।

रालोमो ने भी एक हेलीकॉप्टर किराये पर लिया

एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को 6 सीटें मिली हैं। रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित पार्टी के 20 स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के साथ ही एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने एक हेलीकॉप्टर किराया पर लिया है। 15 अक्तूबर से 15 नवंबर तक के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराया गया है। इसी हेलीकॉप्टर से उपेंद्र कुशवाहा राज्यभर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने बताया कि सभी प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी सभा के लिए शेड्यूल तय करा रहे हैं।

चुनावी सभा के लिए सबसे अधिक मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की है। अभी तक एनडीए के घटक दलों के नेताओं की संयुक्त चुनावी सभा का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान के लिए शेड्यूल तय हो जाएगा।

