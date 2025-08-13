Bihar Flood: गंगा के कटाव के बाद कैसे हैं हालात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे हवाई सर्वेक्षण

Bihar Flood: बता दें कि फरक्का के सभी गेट खुलने और बारिश थमने के कारण गंगा के जलस्तर में निरंतर कमी आने लगी है। हालांकि दीघा घाट (पटना) से फरक्का (बंगाल) तक जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार को भागलपुर में पानी के अधिक घटने का अनुमान लगाया है।

Bihar Flood: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार सुबह 11 बजे बिहार के भागलपुर जिले में आई बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीएम का फोकस इस्माईलपुर-बिंदटोली तटबंध के पास गंगा के कटाव से उत्पन्न स्थिति को देखना रहेगा। वे हवाई सर्वेक्षण के दौरान सबौर के मसाढ़ू, ममलखा आदि क्षेत्र को भी देखेंगे। सीएम राजकीय हेलीकॉप्टर से हवाई अड्डा मैदान में सुबह 11.30 बजे उतरेंगे और वहां तमाम पदाधिकारियों के साथ दोपहर 12 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बने राहत कैंप जाकर प्रभावित लोगों से बात कर सकते हैं।

सीएम के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय भी हवाई अड्डा मैदान पहुंचे। डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने सुबह कटाव स्थल का नाव से निरीक्षण किया। इधर, मंगलवार को गंगा के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। भागलपुर में 9 और कहलगांव में 8 सेमी कमी आई है। बुधवार को भागलपुर में 25 और कहलगांव में 32 सेमी कमी की संभावना है।

जलस्तर कम होने से मरम्मत के काम में तेजी इस्माईलपुर-बिंदटोली तटबंध पर स्पर संख्या आठ व नौ के बीच 260 मीटर में तटबंध के क्षतिग्रस्त भाग के री-स्टोर करने का कार्य जारी है। जलस्तर कम होने से तटबंध मरम्मत के काम में तेजी आई है। कार्यस्थल पर मौजूद मुख्य अभियंता अनवर जमील ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

