रिजल्ट से पहले मंदिर, मजार, गुरुद्वारा में मत्था टेक रहे नीतीश, विजय और अशोक चौधरी भी साथ

रिजल्ट से पहले मंदिर, मजार, गुरुद्वारा में मत्था टेक रहे नीतीश, विजय और अशोक चौधरी भी साथ

Wed, 12 Nov 2025 01:51 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में चुनाव के बाद अब मतों की गिनती की बारी है। 14 नवंबर को मतगणना होनी है। मतगणना से पहले विभिन्न एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त का अनुमान लगाया गया है। बिहार में चुनाव परिणामों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर और मजार पर मत्था टेकते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना हनुमान मंदिर गए और यहां उन्होंने भगवान हनुमान जी से आशीर्वाद लिया।

सीएम पटना हाईकोर्ट के नजदीक स्थित हजरत साह जलाल शहीद की मजार पर गए और यहां उन्होंने मजार पर चादर चढ़ाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुद्वारा में जाकर भी मत्था टेका है। सीएम नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी नजर आए।

महावीर मंदिर में पूजा-पाठ के बाद सीएम नीतीश कुमार जब मजार पहुंचे तो उनके सिर पर हरा साफा भी बंधा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई अधिकारी भी नजर आए। पटना सिटी के गुरुद्वारे में सीएम नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़े नजर आए।

आपको बता दें कि बिहार में दो चरणों में मतदान हुए हैं। पहले चरण के तहत 6 नवंबर तथा दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोट डाले गए थे। 14 नवंबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि बिहार में अगल सरकार किसकी होगी।

