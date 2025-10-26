चिराग पासवान के घर पहुंचे सीएम नीतीश; खरना प्रसाद ग्रहण किया, छठ की दी बधाई

संक्षेप: छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर जाकर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। और छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं।

बिहार में चुनावी घमासान के बीच छठ महापर्व की धूम है। आज छठ का दूसरा दिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया और छठ महापर्व की बधाई दी। और फिर रवाना हो गए। चिराग के आवास पर उनकी बुआ छठ कर रही हैं।

चुनाव के बीच खरना प्रसाद ग्रहण करने चिराग के घर नीतीश कुमार का जाना एनडीए की एकजुटता को भी दर्शाता है। जो दोनों के बीच रिश्तों की नरमी को बढ़ा रहा है। इससे पहले कानून व्यवस्था पर चिराग ने नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया था। तब चिराग ने ये तक कहा था कि बिहार में पुलिस प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। हालांकि बिहार में चिराग की पार्टी का एक भी विधायक या एमएलसी नहीं है।