चिराग पासवान के घर पहुंचे सीएम नीतीश; खरना प्रसाद ग्रहण किया, छठ की दी बधाई

संक्षेप: छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर जाकर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। और छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं।

Sun, 26 Oct 2025 06:54 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में चुनावी घमासान के बीच छठ महापर्व की धूम है। आज छठ का दूसरा दिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया और छठ महापर्व की बधाई दी। और फिर रवाना हो गए। चिराग के आवास पर उनकी बुआ छठ कर रही हैं।

चुनाव के बीच खरना प्रसाद ग्रहण करने चिराग के घर नीतीश कुमार का जाना एनडीए की एकजुटता को भी दर्शाता है। जो दोनों के बीच रिश्तों की नरमी को बढ़ा रहा है। इससे पहले कानून व्यवस्था पर चिराग ने नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया था। तब चिराग ने ये तक कहा था कि बिहार में पुलिस प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। हालांकि बिहार में चिराग की पार्टी का एक भी विधायक या एमएलसी नहीं है।

नीतीश कुमार और चिराग पासवान
हाल ही में एक इंटरव्यू में चिराग कह चुके हैं कि उनकी पार्टी पहली बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। क्योंकि इससे पहले कभी भी लोजपा नीतीश की जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी है। आपको बता दें एनडीए में हुए सीट बंटवारे में जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीट पर लड़ रही है।वहीं चिराग की लोजपा-आर 29, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 6-6 सीट पर लड़ रही है।