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2005 से पहले बिहार जातीय हिंसा से लहूलुहान था, बोले निशांत कुमार

Mar 24, 2026 06:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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निशांत ने पत्रकारों से कहा कि हमारे पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों और आदर्शों से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। वर्ष 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से डॉ. लोहिया के समाजवादी विचारों को धरातल पर उतारने का काम किया

2005 से पहले बिहार जातीय हिंसा से लहूलुहान था, बोले निशांत कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता निशांत कुमार ने कहा है कि 2005 से पहले का बिहार जातीय हिंसा की घटनाओं से लहूलुहान था, लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने न्याय के साथ विकास की नीति पर चलते हुए नई विकास गाथा लिखी है और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार सोमवार को जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने समाजवादी चिंतक एवं महान स्वतंत्रता सेनानी डॉ. राम मनोहर लोहिया को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर निशांत ने पत्रकारों से कहा कि हमारे पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों और आदर्शों से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। वर्ष 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों से डॉ. लोहिया के समाजवादी विचारों को धरातल पर उतारने का काम किया तथा उनके सपनों को साकार करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत तथा पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था लागू की।

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इसके पहले जदयू प्रदेश कार्यालय में डॉ. लोहिया की जयंती मनाई गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, ललन सर्राफ, संजय गांधी, राजीव रंजन प्रसाद, अनिल कुमार, वासुदेव कुशवाहा, गुंजेश्वर साह, अरविन्द निषाद, रामचरित्र प्रसाद, अरविन्द कुमार उर्फ छोटू सिंह आदि मौजूद थे। बता दें कि जदयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार लगातार ऐक्शन में नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार एक तरफ पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं थे कई बार वो सार्वजनिक मंचों पर भी जिम्मेदार की भूमिका में नजर आ रहे हैं।

निशांत कुमार के पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपने भाषणों में 2005 से पहले लालू-राबड़ी का जिक्र करते आए हैं। नीतीश कुमार अक्सर यह कहते आए हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ भी नहीं था। यहां हिंदू-मुस्लिमों के बीच खाई थी और लोग एक-दूसरे से लड़ते रहते थे। लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद अब बिहार में शांति का माहौल है।

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सीएम नीतीश ने लोहिया को दी श्रद्धांजलि

इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समाजवादी आन्दोलन के प्रखर नेता डॉ. राममनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोमवार को पटना के कंकड़बाग के लोहिया नगर लोहिया उद्यान में राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्यमंत्री अशोक चौधरी, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक श्याम रजक, विधान पार्षद संजय गांधी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, नागरिक परिषद के महासचिव अरविन्द कुमार ने भी स्व. राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति गीत, बिहार गीत का गायन किया और आरती पूजन की।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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