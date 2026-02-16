Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

सीएम नीतीश ने महिलाओं को दिया तोहफा, 25 लाख के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे

Feb 16, 2026 11:55 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब-तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में दस-दस हजार भेजे जा चुके हैं। यह राशि रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को दी जा रही है। शहरी क्षेत्र के 12 लाख से अधिक आवेदनों का सत्यापन कार्य चल रहा है।

सीएम नीतीश ने महिलाओं को दिया तोहफा, 25 लाख के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 25 लाख महिलाओं को सोमवार को दस-दस हजार रुपये मिलें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में दस-दस हजार हस्तांतरित किए हैं। इसमें करीब 22 लाख ग्रामीण तो तीन लाख शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं। इससे पहले जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि राशि भुगतान की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार योजन के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 2500 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। इसके साथ ही करीब 1.81 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए पैसा मिल गया है। संकल्प, एक अर्ण मार्ग में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को यह पैसे भेजे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में जिला पदाधिकारियों की तरफ से जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश कुमार पीएम मटेरियल, उनमें अद्भुत प्रतिभा..,राजद विधायक ने की तारीफ

महिलाओं के खाते में राशि भेजे जाने वक्त बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल थे। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में कहा कि बिहार देश मे पहला राज्य है, जहां नीतीश कुमार ने महिलाओं के पैसे उनके खाते में भेजे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन महिलाओं के खाते में किसी कारणवश पैसे नहीं जा सके थे उन्हें भी पैसा भेजा गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब-तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में दस-दस हजार भेजे जा चुके हैं। यह राशि रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को दी जा रही है। शहरी क्षेत्र के 12 लाख से अधिक आवेदनों का सत्यापन कार्य चल रहा है।

नगर निकायों के माध्यम से इसका सत्यापन कराया जा रहा है। 15 दिनों में सत्यापन पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इन महिलाओं के खाते में भी दस-दस हजार भेजे जाएंगे। इस योजना के तहत जिन महिलाओं का रोजगार बेहतर ढंग से चल रहा है, उन्हें सरकार दो लाख तक की अतिरिक्त मदद भी देगी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही वक्त पहले मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की बात कही गई थी और फिर पैसे भेजे भी गए थे।

ये भी पढ़ें:बिहार में सिगरेट पीने से मना कर पर युवक को दौड़ाकर मारी गोली, भीड़ ने एक को पीटा
ये भी पढ़ें:बिहार के शिवहर में 2 लीटर दूध के लिए खून, समस्तीपुर में बच्चों के विवाद में कत्ल
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Today Bihar News In Hindi Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;