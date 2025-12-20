Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsCM Nitish Kumar saddened by Nagpur accident dependents of deceased 2 lakh rupees each 6 Biharis dead
नागपुर हादसे पर सीएम नीतीश दुखी, मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख मिलेंगे; 6 बिहारियों की मौत

संक्षेप:

Dec 20, 2025 05:34 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
महाराष्ट्रा के नागपुर में बिहार के छह मजदूरों की दर्ननाक मौत हो गई। पानी की टंकी फटने और उसका स्ट्रक्चर ढह जाने से हादसा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जाताया है। मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त को मृतकों का शव घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य आपदा राहत कोष से सभी मृतकों के आश्रितों के लिए दो दो लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि महाराष्ट्र के नागपुर में बुटीबोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) रीजन में स्थित सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के 06 मजूदरों की मृत्यु दुःखद। शोक संतप्त परिवारों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है।

उन्होंने यह भी कहा है कि इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 02-02 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने तथा घायलों के समुचित इलाज के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने एवं मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था करने को कहा है।

नागपुर में सौर पैनल निर्माण कारखाने में हादसा हुआ जहां एल्युमीनियम से बनी पानी की टंकियों का निर्माण किया गया था। निर्माण पूरा होने के बाद रामा बांध से लाए गए पानी से टंकी की क्षमता की टेस्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान अत्यधिक दबाव के कारण टंकी जोरदार धमाके के साथ फट गया और पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। वहां मौजूद मजदूर नीचे दब गए। उनमें 6 बिहार मजदूरों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य चलाकर मलबा हटाया गया और फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया। मरने वालों की पहचान अरविंद ठाकुर (28), अशोक पटेल (42), अजय पासवान (26), सुधांशु कुमार सहनी (36), बुलेट इंद्रजीत साह (30) और शमीम अंसारी (42) के रूप में हुई है।

