नागपुर हादसे पर सीएम नीतीश दुखी, मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख मिलेंगे; 6 बिहारियों की मौत

महाराष्ट्रा के नागपुर में बिहार के छह मजदूरों की दर्ननाक मौत हो गई। पानी की टंकी फटने और उसका स्ट्रक्चर ढह जाने से हादसा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जाताया है। मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त को मृतकों का शव घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य आपदा राहत कोष से सभी मृतकों के आश्रितों के लिए दो दो लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि महाराष्ट्र के नागपुर में बुटीबोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) रीजन में स्थित सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के 06 मजूदरों की मृत्यु दुःखद। शोक संतप्त परिवारों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है।

उन्होंने यह भी कहा है कि इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 02-02 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने तथा घायलों के समुचित इलाज के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने एवं मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था करने को कहा है।