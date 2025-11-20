Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newscm nitish kumar oath women angry lord hanuman ji reached
गमछा हिलाने से लेकर महिलाओं के गुस्से तक, नीतीश के शपथ में 'हनुमान जी' भी आए

गमछा हिलाने से लेकर महिलाओं के गुस्से तक, नीतीश के शपथ में 'हनुमान जी' भी आए

संक्षेप: Nitish Kumar Oath: शपथ शुरू होने से पहले यहां कई गीत-संगीत बजाए गए। एक खास बात यह भी कि गांधी मैदान के मंच से उद्घोषणा की जा रही थी कि गमछा हिलाकर अपने नेताओं का स्वागत और अभिवादन करें।

Thu, 20 Nov 2025 11:35 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Nitish Kumar Oath: नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में मुख्मयंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार के ऐतिहासिक शपथ समारोह के दिन पटना में गांधी मैदान के पास उत्सव जैसा दृश्य नजर आया। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए लोग दूर-दूर से पटना पहुंचे। शपथ के लिए बनाए गए मंच पर लोकगीतों की प्रस्तुति भी की गई है। शपथ शुरू होने से पहले यहां कई गीत-संगीत बजाए गए। एक खास बात यह भी कि गांधी मैदान के मंच से उद्घोषणा की जा रही थी कि गमछा हिलाकर अपने नेताओं का स्वागत और अभिवादन करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके बाद नेता भी गमछा हिला कर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। मंच पर नेता और दर्शक दीर्घा में बैठे लोग दोनों ही गमछा हिलाते नजर आ रहे थे। मनोज तिवारी समेत कई नेता गमछा हिलाते नजर आए। खुशी और जश्न के इस दृश्य के बीच कई लोग अलग-अलग लुक में भी गांधी मैदान पहुंचे थे। एक उत्साही शख्स ‘हनुमान जी’ के लुक में गांधी मैदान पहुंचा था। इन सब के बीच गांधी मैदान आईं कुछ महिलाओं का गुस्सा भी नजर आया। दरअसल गांधी मैदान में एँट्री के वक्त महिलाओं को बैग ले जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। इसी बात को लेकर कुछ महिलाएं नाराज नजर आईं।

PM के लिए भारत रत्न की मांग

इस समारोह में मुजफ्फरपुर से आए एक शख्स ने कहा कि उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न दिया जाए। उनका कहना था कि इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को कई पत्र भी लिखा है। पीएम मोदी के प्रशंसक ने कहा कि पीएम के साथ लोगों की आशा औऱ विश्वास जुड़ी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी इसके लिए पत्र लिखा है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

ऑपरेशन सिंदूर वाला टी-शर्ट

मुजफ्फरपुर के ही अशोक सहनी भी शपथ समारोह में अलग ही अंदाज में नजर आए। अशोक सहनी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते नजर आए। अशोक सहनी यहां लोगों को चाय पिलाते नजर आए। उन्होंने 'Operation Sindoor' लिखा टीशर्ट पहना था और अपने बाल भारत के नक्शे के जैसा कटवाया था।

गदा हाथ में थामे आया युवक

बेगूसराय से आए एक युवक का अंदाज भी काफी अलहदा नजर आया। वो हनुमान जी के भेष में शपथ समारोह में पहुंचे थे। उनके लिबास पर जय भारत के नारे के साथ ही कई तरह के स्लोगन भी लिखे नजर आए। इसमें बचपान बचाओ, वृक्ष लगाओ जैसे स्लोगन शामिल थे। नीतीश कुमार को बधाई देते हुए हनुमान जी के भेष में आए शख्स ने कहा कि पीएम मोदी की भारत में कई जगहों पर सभा होती है। यहां पर मैं उनके दर्शन के लिए आया हूं। बिहार में पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी शपथ समारोह में आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने विकास की झड़ी लगा दी है।

ये भी पढ़ें:नीतीश के शपथ के दिन चिराग पासवान 'शेर' वाला पोस्टर, NDA के बैनरों से पटा पटना
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar CM Nitish Kumar Cm Nitish Kumar Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।