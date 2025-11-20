गमछा हिलाने से लेकर महिलाओं के गुस्से तक, नीतीश के शपथ में 'हनुमान जी' भी आए

संक्षेप: Nitish Kumar Oath: शपथ शुरू होने से पहले यहां कई गीत-संगीत बजाए गए। एक खास बात यह भी कि गांधी मैदान के मंच से उद्घोषणा की जा रही थी कि गमछा हिलाकर अपने नेताओं का स्वागत और अभिवादन करें।

Nitish Kumar Oath: नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में मुख्मयंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार के ऐतिहासिक शपथ समारोह के दिन पटना में गांधी मैदान के पास उत्सव जैसा दृश्य नजर आया। नीतीश कुमार के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए लोग दूर-दूर से पटना पहुंचे। शपथ के लिए बनाए गए मंच पर लोकगीतों की प्रस्तुति भी की गई है। शपथ शुरू होने से पहले यहां कई गीत-संगीत बजाए गए। एक खास बात यह भी कि गांधी मैदान के मंच से उद्घोषणा की जा रही थी कि गमछा हिलाकर अपने नेताओं का स्वागत और अभिवादन करें।

इसके बाद नेता भी गमछा हिला कर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। मंच पर नेता और दर्शक दीर्घा में बैठे लोग दोनों ही गमछा हिलाते नजर आ रहे थे। मनोज तिवारी समेत कई नेता गमछा हिलाते नजर आए। खुशी और जश्न के इस दृश्य के बीच कई लोग अलग-अलग लुक में भी गांधी मैदान पहुंचे थे। एक उत्साही शख्स ‘हनुमान जी’ के लुक में गांधी मैदान पहुंचा था। इन सब के बीच गांधी मैदान आईं कुछ महिलाओं का गुस्सा भी नजर आया। दरअसल गांधी मैदान में एँट्री के वक्त महिलाओं को बैग ले जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। इसी बात को लेकर कुछ महिलाएं नाराज नजर आईं।

PM के लिए भारत रत्न की मांग इस समारोह में मुजफ्फरपुर से आए एक शख्स ने कहा कि उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न दिया जाए। उनका कहना था कि इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को कई पत्र भी लिखा है। पीएम मोदी के प्रशंसक ने कहा कि पीएम के साथ लोगों की आशा औऱ विश्वास जुड़ी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी इसके लिए पत्र लिखा है।

ऑपरेशन सिंदूर वाला टी-शर्ट मुजफ्फरपुर के ही अशोक सहनी भी शपथ समारोह में अलग ही अंदाज में नजर आए। अशोक सहनी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते नजर आए। अशोक सहनी यहां लोगों को चाय पिलाते नजर आए। उन्होंने 'Operation Sindoor' लिखा टीशर्ट पहना था और अपने बाल भारत के नक्शे के जैसा कटवाया था।