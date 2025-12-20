Hindustan Hindi News
सीएम नीतीश की सास का निधन; बेटे निशांत ने अर्थी को कंधा दिया, कहा- मिस यू नानी मां

सीएम नीतीश की सास का निधन; बेटे निशांत ने अर्थी को कंधा दिया, कहा- मिस यू नानी मां

संक्षेप:

सीएम नीतीश की सास विद्यावती देवी ने शुक्रवार को पटना के आईजीआईएमएस में अंतिम सांस ली। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ। बेटे निशांत ने नानी की अर्थी को कंधा दिया। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट में उन्होने लिखा मिस यू नानी मां। 

Dec 20, 2025 07:18 pm IST
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। पटना के आईजीआईएमएस में इलाज चल रहा था। शुक्रवार की शाम उन्होने अंतिम सांस ली। आज बांस घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। सीएम नीतीश अपने बेटे निशांत के साथ बांस घाट पहुंचे। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। अंतिम यात्रा के दौरान निशांत ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान वे काफी भावुक दिखे। इलाज के दौरान निशांत रोजाना अपनी नानी से मिलने जाते थे।

नीतीश के बेटे निशांत ने नानी के निधन पर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा। जिसमें कहा कि 'प्यारी नानी मां के देहांत की दुखद खबर से मन बहुत व्यथित है। वे न केवल एक नानी थीं, बल्कि एक प्यार भरी छांव थीं, जिनकी कहानियां, दुलार और मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी।'आपने मुझे प्यार और अच्छाई का पाठ पढ़ाया। मैं वादा करता हूं कि आपकी सीख को कभी नहीं भूलूंगा। आप जहां भी हैं, खुश रहें और हमें आशीर्वाद दें। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मिस यू नानी मां

सीएम नीतीश की सासू मां के निधन पर उनका गांव भी शोक में डूबा रहा। नालंदा के हरनौत प्रखंड के सेवदह गांव में कृष्णनंदन सिन्हा की पत्नी विद्यावती देवी के निधन के समाचार से शोक की लहर दौड़ गई। समाजसेवी चंद्रउदय कुमार मुन्ना ने बताया कि सेवदह उच्च विद्यालय 1966 में स्थापित हुआ था। इसके प्रथम प्रधानाध्यापक सीएम नीतीश कुमार के ससुर कृष्णनंदन सिन्हा थे। वहीं से सेवानिवृत हुए। लगभग सात साल पहले उनका निधन हो गया था।

उन्होंने बताया कि 90 वर्षीया विद्यावति देवी कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। उनके निधन पर गांव के इंद्रदेव प्रसाद, गोपाल प्रसाद, राजदेव प्रसाद, आशुतोष कुमार, जगत नारायण, सुनील कुमार, अवधेश कुमार, अभिषेक कुमार, देवकुमार प्रसाद सिंह व अन्य ने शोक संवेदना व्यक्त की है।