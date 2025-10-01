Cm nitish kumar inaugurate more than 1000 panchayat bhawan and marriage hall एक हजार से ज्यादा पंचायत भवन और 1000 विवाह मंडप, सीएम नीतीश ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात, Bihar Hindi News - Hindustan
एक हजार से ज्यादा पंचायत भवन और 1000 विवाह मंडप, सीएम नीतीश ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात

जीविका दीदी की मांग पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनावाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शादी विवाह एवं विभिन्न परिवारों अनुष्ठान के अवसर पर ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मुख्य संवाददाता, भागलपुरWed, 1 Oct 2025 02:51 PM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पंचायती राज विभाग अंतर्गत 1870 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की 829 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन तथा 1823 करोड़ रुपए की लागत से 663 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की लागत से 1000 विवाह मंडप का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भागलपुर के समीक्षा भवन में किया गया।

समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत सरकार भवन उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा कन्या विवाह मंडप शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि भागलपुर के 27 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया है।

जिनमें पीरपैंती प्रखंड के 06, जगदीशपुर के 03, सुल्तानगंज के 02, सन्हौला के 05, शाहकुंड के 03, गोराडीह के 02, इस्माइलपुर का 01, बिहपुर का 01, नारायणपुर का 02, कहलगांव का 01 और नाथनगर का 01 पंचायत सरकार भवन शामिल है। कुल 08 पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया गया। जिनमें सुल्तानगंज प्रखंड में 03, पीरपैंती प्रखंड के 01, शाहकुंड के 01, बिहपुर का 01, खरिक का 01 और सबौर का 01 पंचायत सरकार भवन शामिल है।

उन्होंने बताया कि जीविका दीदी की मांग पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत पंचायत में कन्या विवाह मंडप बनावाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शादी विवाह एवं विभिन्न परिवारों अनुष्ठान के अवसर पर ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। जिला में 21 कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास किया गया है। जिनमें गोराडीह प्रखंड के 08, जगदीशपुर के 05, पीरपैंती के 02, सुल्तानगंज, खरीक नाथनगर, इस्माईलपुर, बिहपुर और कहलगांव के 01-01 विवाह मंडप का शिलान्यास किया गया है।

कार्यक्रम को सांसद अजय मंडल एवं गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ़ गोपाल मंडल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव एवं उपाध्यक्ष डॉ प्रणय कुमार, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता दिनेश राम एवं अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित थे।