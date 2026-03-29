24 दिन में 38 सभाएं, नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा में बिहार को 16393 करोड़ की दी सौगात

विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले 16 जनवरी को प. चंपारण पहुंचे। इस दौरान 182 करोड़ की 161 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज 24 दिनों में बिहार में कुल 38 सभाएं की और प्रदेशवासियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं और उनका ऑन स्पॉट निदान किया। अपनी इस यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने सभी 38 जिलों का दौरा कर राज्यवासियों को 16393 करोड़ की 9586 विकास योजनाओं की सौगात दी।

मुख्यमंत्री ने भी अपनी सभाओं में स्पष्ट किया है कि समृद्धि यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना एवं बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है ताकि प्रदेशवासियों का जीवन समृद्ध हो सके। गौर हो कि वर्ष 2005 से करीब दो दशक में नीतीश कुमार ने 16 यात्राएं की हैं। न्याय यात्रा से इसकी शुरुआत हुई और यह सफर समृद्धि यात्रा तक पहुंची है।

चंपारण से शुरू हुई थी यात्रा विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेने मुख्यमंत्री सबसे पहले 16 जनवरी को प. चंपारण पहुंचे। इस दौरान 182 करोड़ की 161 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके बाद 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण में 172 करोड़ की 70 जबकि 19 जनवरी को सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में 554.12 करोड़ की 67 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

उनकी यात्रा 20 जनवरी को गोपालगंज पहुंची, यहां 316 करोड़ की 40, 21 जनवरी को सारण में 538 करोड़ की 69 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। 22 जनवरी को सीवान जिले में 202 करोड़ की 71, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिले में 853 करोड़ की 172, 24 जनवरी को वैशाली जिले में 152 करोड़ की 128 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।

वहीं, 27 जनवरी को मधुबनी जिले में 391 करोड़ की 395, 28 जनवरी को दरभंगा को 138 करोड़ की 90, 29 जनवरी को समस्तीपुर को 743 करोड़ की 145, 10 मार्च को सुपौल को 570 करोड़ की 213 और मधेपुरा को 302 करोड़ की 295 योजनाओं की सौगात दी।

नीतीश कुमार ने 11 मार्च को अररिया में 546 करोड़ की 68 योजना, किशनगंज में 235 करोड़ की 122 , 12 मार्च को पूर्णिया में 321 करोड़ की 8, कटिहार में 181 करोड़ की 186, 3 मार्च को सहरसा में 512 करोड़ की 125 , खगड़िया में 304 करोड़ की 319 योजना, 14 मार्च को बेगूसराय में 274 करोड़ की 400, शेखपुरा में 206 करोड़ की 316, 17 मार्च को भागलपुर में 442 करोड़ की 144, बांका में 709 करोड़ की 497, 18 मार्च को जमुई में 914 करोड़ की 370, नवादा में 299 करोड़ की 58 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया।