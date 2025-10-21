ई गजब आदमी है! रोकने पर भड़के CM नीतीश, BJP की प्रत्याशी को पहनाई माला, तेजस्वी का तंज

संक्षेप: सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की रैली में मंच पर औराई से बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया तो संजय झा ने रोक लिया। लेकिन उन्होने हाथ बढ़ाते हुए रमा निषाद को गले में माला पहना दी। फिर मंच से कहा कि ई गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ते हो।

बिहार चुनाव 2025 के लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ने लगा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली की। औराई सीट से बीजेपी की प्रत्याशी रमा निषाद के लिए चुनाव प्रचार किया। लेकिन इस दौरान दिलचस्प वाकया सामने आया। जब रमा निषाद मंच पर पहुंचीं तो नीतीश ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। इस दौरान मंच पर मौजूद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने हाथ रोकते हुए कहा कि माला हाथ में दे दीजिए, लेकिन सीएम नीतीश ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहना दी।

इस दौरान संजय झा के रोके जाने से सीएम नीतीश थोड़े नाराज दिखे। उन्होंने माइक पर आकर कहा कि ई गजब आदमी है भाई, हाथ काहे पकड़ते हो। वायरल हो रहे इस वीडियो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होने एक्स पर लिखा कि ई गजब आदमी है भाई! मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं, तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? आपको बता दें स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार को घेरते आए हैं।

मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले की सरकार ने राज्य में कुछ नहीं किया। पहले राज्य बदहाल था। 24 नवंबर को जबसे उनकी सरकार राज्य में बनी, तब से विकास कार्य किए जा रहे हैं । शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे। हिंदू -मुस्लिम में विवाद कराया जाता था। बहुत कम बच्चें स्कूल जाते थे। सड़कें बदहाल थी, बिजली नहीं थी। आज राज्य में सुशासन का राज स्थापित किया।