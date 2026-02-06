हर्षित, गौरवान्वित, अनंत शुभकामनाएं; अंडर-19 वर्ल्ड कप में जीत पर सीएम नीतीश ने दिल खोल दिया
नीतीश कुमार सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पूरा देश अंडर-19 वर्ल्ड क्रिकेट कप में भारतीय टीम हर्षित और गौरवान्वित है।
अंडर-19 वर्ल्ड क्रिकेट कप में भारतीय टीम ने इंगलैंड पर शानदार जीत दर्ज किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने इंगलैंड को 100 रनों से परास्त कर दिया। इस जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। शुक्रवार की रात टीम की जीत की खबर आने के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय टीम समेत पूरे देश को बधाई दी।
जिम्बावे में खेले जा रहे मैच का रिजल्ट आने के बाद पूरा देश समेत बिहार जश्न में डूब गया। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के समस्तीपुर स्थित आवास पर लोग जश्न से नाचने लगे। इधर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी छिपा नहीं सके। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि इस जीत पर आज पूरा देश हर्षित और गौरवान्वित है। सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं।
इससे पहले वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार बल्लेबाजी से भी नीतीश कुमार गदगद हो गए। उन्होंने ट्वीट करके सूर्यवंशी की शानदार पारी का जश्न मनाया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि आज अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच में बिहार के क्रिकेटर श्री वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। मेरी शुभकामना है कि वैभव भविष्य में भारतीय टीम के लिए नया कीर्तिमान रचें और देश का नाम रौशन करें।
जीत पर समस्तीपुर और पटना में जमकर आतिशबाजी हुई। स्टार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के होम ग्राउंड पटेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि इस जीत में वैभव का योगदान सबसे अहम रहा।
टॉस जीतकर भारत ने बैटिंग करने का फैसला किया। 14 साल के वैभव ने मात्र 55 गेंदों पर शतक लगा दिया। वंडर बॉय ने फाइनल मुकाबले में पवेलियन जाने से पहले 80 बॉल खेलकर 175 रन बना दिया। इसके साथ भारत ने इंगलैंड के सामने 412 रनों का टारगेट दिया। उसके बाद भारत ने इंगलैंड की टीम को 311 रनों के स्कोर पर धराशायी कर दिया। भारतीय टीम ने छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें