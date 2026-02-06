Hindustan Hindi News
हर्षित, गौरवान्वित, अनंत शुभकामनाएं; अंडर-19 वर्ल्ड कप में जीत पर सीएम नीतीश ने दिल खोल दिया

संक्षेप:

नीतीश कुमार सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पूरा देश अंडर-19 वर्ल्ड क्रिकेट कप में भारतीय टीम  हर्षित और गौरवान्वित है।

Feb 06, 2026 09:22 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अंडर-19 वर्ल्ड क्रिकेट कप में भारतीय टीम ने इंगलैंड पर शानदार जीत दर्ज किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने इंगलैंड को 100 रनों से परास्त कर दिया। इस जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। शुक्रवार की रात टीम की जीत की खबर आने के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय टीम समेत पूरे देश को बधाई दी।

जिम्बावे में खेले जा रहे मैच का रिजल्ट आने के बाद पूरा देश समेत बिहार जश्न में डूब गया। धुआंधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के समस्तीपुर स्थित आवास पर लोग जश्न से नाचने लगे। इधर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी छिपा नहीं सके। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि इस जीत पर आज पूरा देश हर्षित और गौरवान्वित है। सभी खिलाड़ियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं।

इससे पहले वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार बल्लेबाजी से भी नीतीश कुमार गदगद हो गए। उन्होंने ट्वीट करके सूर्यवंशी की शानदार पारी का जश्न मनाया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि आज अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच में बिहार के क्रिकेटर श्री वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। मेरी शुभकामना है कि वैभव भविष्य में भारतीय टीम के लिए नया कीर्तिमान रचें और देश का नाम रौशन करें।

जीत पर समस्तीपुर और पटना में जमकर आतिशबाजी हुई। स्टार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के होम ग्राउंड पटेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि इस जीत में वैभव का योगदान सबसे अहम रहा।

टॉस जीतकर भारत ने बैटिंग करने का फैसला किया। 14 साल के वैभव ने मात्र 55 गेंदों पर शतक लगा दिया। वंडर बॉय ने फाइनल मुकाबले में पवेलियन जाने से पहले 80 बॉल खेलकर 175 रन बना दिया। इसके साथ भारत ने इंगलैंड के सामने 412 रनों का टारगेट दिया। उसके बाद भारत ने इंगलैंड की टीम को 311 रनों के स्कोर पर धराशायी कर दिया। भारतीय टीम ने छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया है।

Bihar News Nitish Kumar
