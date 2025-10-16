Bihar Election: आज से चुनावी भोंपू का शोर, सीएम नीतीश करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरुवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को सरायरंजन और बहादुरपुर जाएंगे। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सरायरंजन और मदन सहनी बहादुरपुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
सीएम इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। संजय झा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पूरा एनडीए हर लिहाज से एकजुट है। एनडीए का उद्देश्य है नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना। बिहार के लोग भी एनडीए की डबल इंजन सरकार का फायदा देख रहे हैं और अब वे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री बिहार की भी कमान संभाले हुए हैं और जदयू की भी कमान संभाले हुए हैं। सरकार और जदयू में हर निर्णय मुख्यमंत्री की अनुमति और सहमति के बाद ही होता है। हां, वे लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं, सभी से चर्चा करते हैं, सभी का फीडबैक लेते हैं, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लेते हैं।
एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत आने वाला है
संजय झा ने कहा कि एनडीए का उद्देश्य बिहार के विकास की रफ्तार बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देने का जो वादा किया है, उसे पूरा करना है। बिहार में जो कई महत्वपूर्ण सिक्स लेन हाइवे बन रहे हैं, विकास के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं, उन्हें समय से पूरा करना है।
इस चुनाव में दीवार की लिखावट बिल्कुल स्पष्ट है। एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत आने वाला है कि 2010 का रिकॉर्ड भी पीछे छूट जाएगा। विपक्ष को भी पता है कि इस बार लोगों का फीडबैक क्या है, महिलाओं और युवाओं का मूड कैसा है और रिजल्ट कैसा आने वाला है। इसलिए पूरा विपक्ष दहशत में है।