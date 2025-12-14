Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
CM Nitish Kumar called Nitin Nabin what reaction on getting major post in BJP
नितिन नवीन को सीएम नीतीश ने मिलाया फोन, भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी पर क्या रिएक्शन?

संक्षेप:

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार शाम मंत्री नितिन नवीन को फोन मिलाया। सीएम ने अपने कैबिनेट मंत्री को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी।

Dec 14, 2025 07:06 pm IST
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। नीतीश ने रविवार शाम अपने कैबिनेट सहयोगी को फोन मिलाया। सीएम ने नितिन को भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई। दूसरी ओर, पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। भाजपा समर्थक नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर ढोल-नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नितिन नवीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना है।

पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर आगे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहने से पार्टी नेतृत्व का ध्यान उस पर जाता है।

वहीं, बिहार सरकार के पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नवीन के दीर्घ संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रभावी प्रशासनिक क्षमता ने सदैव पार्टी को मजबूत किया है। नई जिम्मेदारी के साथ वे राष्ट्रव्यापी स्तर पर संगठन को नई दिशा तथा ऊर्जा प्रदान करेंगे।

लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बधाई देते हुए कहा कि नितिन नवीन का संगठनात्मक अनुभव, सशक्त नेतृत्व क्षमता और कार्यकर्ताओं के साथ गहरा जुड़ाव उन्हें इस दायित्व के लिए पूरी तरह योग्य बनाता है। उनके नेतृत्व में भाजपा और अधिक मजबूत होगी तथा राष्ट्र निर्माण तथा जनकल्याण के कार्यों को नई गति मिलेगी।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

