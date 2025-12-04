पटना पुस्तक मेले का कल से आगाज, सीएम-डिप्टी सीएम को न्योता; स्कूल ड्रेस में एंट्री फ्री
देश के चर्चित कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित पुस्तक मेला में स्थलों और भवनों का नाम हमारे अचार्यों के नाम पर रखा गया है। जैसे - अगस्त्य मुख्य द्वार, विश्वामित्र मुख्य द्वार, माधव कला दिर्घा, कश्यप मंच आदि।
बिहार का लोक उत्सव सीआरडी पटना पुस्तक मेला का उद्घाटन शुक्रवार को होगा। उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आमंत्रण भेजा गया है। गांधी मैदान सज-धज कर तैयार है। इस बार रत्नेश्वर सिंह की ओर से लिखित दुनिया का सबसे महंगा ग्रन्थ ‘मैं’ की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। इसका छपा हुआ मूल्य पंद्रह करोड़ रुपया है।
मेले में तीन गेट से प्रवेश करने की सुविधा रहेगी। ड्रेस में स्कूली बच्चे तथा कॉलेज आईडी कार्ड पर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क प्रवेश रहेगा। इसकी जानकारी पटना पुस्तक मेला के संयोजक अमित झा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि ‘शशिभूषण द्विवेदी सम्मान’ से कई लोगों को नवाजा जायेगा।
वहीं अध्यक्ष रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि देश के चर्चित कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित पुस्तक मेला में स्थलों और भवनों का नाम हमारे अचार्यों के नाम पर रखा गया है। जैसे - अगस्त्य मुख्य द्वार, विश्वामित्र मुख्य द्वार, माधव कला दिर्घा, कश्यप मंच आदि। कुमार रविकांत के संयोजन में प्रत्येक दिन फिचर फिल्म, शार्ट फिल्म और वृतचित्र दिखाया जायेगा। साथ ही फिल्म की विविध पहलुओं पर चर्चा भी होगी। कुमार वरुण के संयोजन में ज्ञान और गुरुकुल कार्यक्रम होगा।
इसमें देश के प्रमुख विद्वान केसी सिन्हा, जय प्रकाश पांडेय समेत अन्य भाग लेगें। वहीं संपादक से संवाद में देश के प्रमुख पत्रकारों तथा संपादकों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। मेले में जानो जंक्शन के माध्यम से कैंपस कार्यक्रम में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जन संवाद के माध्यम से विविध विषयों पर बात होगी।