मेरे साथ था तो ठीक था, बाद में गड़बड़ी से पैसा कमाने लगा; तेजस्वी यादव पर बरसे नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच गुरुवार को सदन में कई बार तीखी नोकझोंक हुई। सीएम ने तेजस्वी यादव पर कहा कि मेरे साथ था तो ठीक था। लेकिन बाद में गड़बड़ करने लगा और पैसा कमाने लगा तो छोड़ दिए।
CM Nitish Kumar on Tejashwi Yadav:सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया। सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव पर मुख्यमंत्री कहा कि मेरे साथ था तो ठीक था। लेकिन बाद में गड़बड़ करने लगा और पैसा कमाने लगा तो छोड़ दिए। सीएम ने यहां तक कहा कि जब पद मिला तो पैसा कमाता था।
दरअसल सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 से पहले जब उन लोगों की सरकार थी तो कोई काम नहीं हुआ। लोग शाम को घरों से नहीं निकलते थे। स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली सबका बुरा हाल था। हमारी सरकार आई तो सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ। विपक्ष की ओर से इस पर शोर शराबा शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष पर भड़क गए। कहने लगे कि तुम्हारा पिता सात साल में हट गया। जब हटा तो तुम्हारी माता जी को बना दिया। तुमको हम बनाए। जब पद मिला तो पहले ठीक था। बाद में गड़बड़ करने लगा। सब जगह पैसा कमाने लगा तो फिर छोड़ दिए। सीएम के भाषण पर सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तालियां बजाईं और मेज पीटकर अपनी भावना प्रकट किया। तेजस्वी यादव समेत राजद और विपक्ष के विधायक भी हंसते नजर आए।
नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में गांवों और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। हर घर नल का जल और हर घर शौचालय का भी काम हुआ। लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। सात निश्चय के तहत युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर सरकार काम कर रही है। अगले पांच सालों मे एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। सभी तबकों के विकास के लिए सरकार सक्रिय है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों का पेंशन चार सौ प्रति माह से बढ़ाकर 11 सौ कर दिया गया है। महिलाओं को रोजगार के लिए पूंजी और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है।
सदन में जब नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को विशेष सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पर काफी ध्यान देते हैं। जब बिहार आते हैं तो योजनाओं का तोहफा देते हैं। उनकी योजनाओं पर काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में बिहार देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। 2025-30 में बिहार के विकास की गति और तेज होगी। सात निश्चय 3 के माध्यम से बिहार विकास का नया मानक तय करेगा। केंद्र के सहयोग से बिहार काफी तेजी से विकास कर रहा है। लोगों की आय दोगुनी करने की योजना पर काम शुरू किया गया है।
