CM Nitish distributed compassionate appointment letters to 5353 candidates said it is opportunity to serve not a job सीएम नीतीश ने 5353 अभ्यर्थियों को बांटे अनुकंपा नियुक्ति पत्र, बोले- नौकरी नहीं सेवा का मौका, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCM Nitish distributed compassionate appointment letters to 5353 candidates said it is opportunity to serve not a job

सीएम नीतीश ने 5353 अभ्यर्थियों को बांटे अनुकंपा नियुक्ति पत्र, बोले- नौकरी नहीं सेवा का मौका

सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को 5353 अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र बांटे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4,835 लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी समेत कुल 5,353 अभ्यर्थियों को अप्वाइंटमेंट लेटर दिए।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 19 Aug 2025 03:23 PM
share Share
Follow Us on
सीएम नीतीश ने 5353 अभ्यर्थियों को बांटे अनुकंपा नियुक्ति पत्र, बोले- नौकरी नहीं सेवा का मौका

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित 'संवाद' में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित कुल 5353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से मणि कुमारी, अमित गौरव, दिव्या राज, किरण कुमारी गुप्ता एवं तूबा अशरफ को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सभी नवनियुक्त कर्मियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं है।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन ईकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु प्रावधान किया गया। मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों की योग्यता शिक्षक के पद हेतु नहीं रहने के कारण वर्ष 2020 में नियोजन ईकाई के माध्यम से विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के नियत वेतन पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से वर्ष 2024 तक नियोजन किया गया।

ये भी पढ़ें:नए 5 स्टार होटल, परीक्षा शुल्क घटा; नीतीश कैबिनेट से 16 एजेंडे पारित
ये भी पढ़ें:जेपी आंदोलन में जेल जानों वालों की पेंशन दोगुनी, 5 नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे

वर्तमान में राज्य सरकार ने शिक्षकों की तरह अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का पद जो राज्य कर्मी के श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति हेतु प्रावधान किया गया है।