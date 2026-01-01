Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCM Nitish arrived in Nalanda with son Nishant, paid homage to mother Parmeshwari Devi
बेटे निशांत के साथ नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश, कुछ पल के लिए भावुक हो गया पूरा माहौल

बेटे निशांत के साथ नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश, कुछ पल के लिए भावुक हो गया पूरा माहौल

संक्षेप:

मुख्यमंत्री के साथ उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। उनके भाई और पुत्र निशांत कुमार ने भी स्वर्गीय परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सांसद, मंत्री, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

Jan 01, 2026 03:05 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर हरनौत प्रखंड स्थित पैतृक गांव कल्याणबीघा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्मृति वाटिका में पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री कुछ क्षणों तक शांत भाव से ध्यानमग्न रहे, जिससे माहौल पूरी तरह भावुक हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। उनके भाई और पुत्र निशांत कुमार ने भी स्वर्गीय परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सांसद, मंत्री, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने माता के साथ-साथ अपने पिता स्वर्गीय राम लखन सिंह वैद्य और पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने स्मृति वाटिका परिसर का भ्रमण किया और वहां की साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं व सुझावों को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई और रोजगार से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

नीतीश कुमार के पहुंचने के उनके गांव कल्याण बिगहा में काफी उत्साह का माहौल दिखा। मुख्यमंत्री से मिलने बड़ी तादाद में कई गावों के लोग जुट गए। मुख्यमंत्री के आने से काफी चहल पहल दिखा। लोगों ने अपनी समस्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Nitish Kumar Bihar CM Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।