बेटे निशांत के साथ नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश, कुछ पल के लिए भावुक हो गया पूरा माहौल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अपनी माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की 16वीं पुण्यतिथि पर हरनौत प्रखंड स्थित पैतृक गांव कल्याणबीघा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्मृति वाटिका में पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री कुछ क्षणों तक शांत भाव से ध्यानमग्न रहे, जिससे माहौल पूरी तरह भावुक हो गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। उनके भाई और पुत्र निशांत कुमार ने भी स्वर्गीय परमेश्वरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सांसद, मंत्री, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने माता के साथ-साथ अपने पिता स्वर्गीय राम लखन सिंह वैद्य और पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने स्मृति वाटिका परिसर का भ्रमण किया और वहां की साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं व सुझावों को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई और रोजगार से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।