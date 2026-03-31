नालंदा शीतला माता मंदिर भगदड़ के मृतकों के परिवार को 6 लाख मुआवजा, नीतीश का ऐलान
Nalanda Temple Stampede: बिहार सरकार नालंदा के शीतला माता मंदिर में मंगलवार की सुबह भगदड़ में मरे आठ लोगों के परिजनों को 6-6 लाख रुपये का मुआवजा देगी। सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है।
Nalanda Temple Stampede: नालंदा के शीतला माता मंदिर में मंगलवार की सुबह भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 6-6 लाख रुपये का मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर में भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवार को 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार भगदड़ में आठ लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर से ऊपर लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है।
मंदिर में भगदड़ की शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन मंगलवार को शीतला माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या हर सप्ताह ज्यादा रहती है। चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार होने के कारण आज भी बड़ी संख्या में माता के भक्त पहुंचे थे। इस दौरान पास में एक मेला भी लगा था। सरसरी तौर पर भीड़ के प्रबंधन में लापरवाही के कारण घटना हुई है, ऐसा लगता है।
मंदिर में भगदड़ की घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं और पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। घायल भक्तों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि मृतकों के शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भगदड़ की घटना को अत्यंत ही दुखद और पीड़ादायक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता और राहत प्रदान की जा रही है। घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी भगदड़ की घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने हताहत श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने भगदड़ में मृत्यु की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हम सभी मर्माहत हैं।