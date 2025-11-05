पीएम की सभा में सीएम नहीं दिख रहे; प्रियंका गांधी का मोदी-नीतीश की केमिस्ट्री पर निशाना

संक्षेप: प्रियंका गांधी ने बाल्मिकीनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होने मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि पीएम की रैलियों में सीएम नहीं दिखते हैं। उन्हें ये चिंता है कि तेजस्वी के पोस्टर में राहुल नहीं है, राहुल के पोस्टर में तेजस्वी नहीं हैं। लेकिन नीतीश जी की परवाह नहीं है।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। बुधवार को बाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के हरनाटांड़ में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की केमिस्ट्री पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि बिहार की सरकार केंद्र से संचालित हो रही है बावजूद इसके पीएम मोदी की सभा में सीएम नीतीश नहीं दिख रहे हैं। उन्होने कहा कि पीएम को महागठबंधन के पोस्टरों में तेजस्वी नहीं है, इसकी चिंता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की कोई परवाह नहीं है।

दिल्ली से चल रही बिहार की रिमोट सरकार- प्रियंका गांधी कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि बिहार की रिमोट सरकार दिल्ली से चल रही है। यहां की जनता के लिए योजनाएं दिल्ली से बन रही हैं। प्रधानमंत्री को किसानों की चिंता नहीं है, उन्हें पूंजीपतियों की चिंता है। आज देश में सरकारी नौकरियां कम हुई है और हर जगह ठेकेदारी व्यवस्था लागू हुई है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को इसकी चिंता नहीं है। अंग्रेजी साम्राज्य से कम नहीं है मोदी जी की सरकार। मोदी जी के शासन में आम लोगों के अधिकार छीने गये हैं। वोट चोरी की गई है। बिहार से 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटकर जनता के हाथों को कमजोर किया।