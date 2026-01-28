Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newscloudy weather and rain in bihar due to western disturbance temperature will fall
आज छाता रखें साथ, आसमान में छाएंगे बादल और यहां होगी बरसात; बिहार में कैसा रहेगा मौसम

आज छाता रखें साथ, आसमान में छाएंगे बादल और यहां होगी बरसात; बिहार में कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Bihar Weather: पटना में बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। मंगलवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री और अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।

Jan 28, 2026 06:49 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather: बिहार में बुधवार को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। इससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण जिले के एक या दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही हल्की बारिश होने के आसार हैं। रात में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इससे बादल छंट जाएंगे। गुरुवार को उत्तर पश्चिमी, उत्तर-मध्य और दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इधर, मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। राज्य का न्यूनतम तापमान 6.8 से 17.9 और अधिकतम 23.7 से 27.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा है। सुबह के समय सबसे कम दृश्यता 300 मीटर गया जी में दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे कम तापमान 6.8 डिग्री समस्तीपुर और सबसे अधिक 27.6 डिग्री किशनगंज में रिकॉर्ड हुआ।

पटना का अधिकतम और न्यूनतम पारा गिरा

पटना में बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। मंगलवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री और अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 23.9 और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मुजफ्फरपुर में कैसा रहेगा मौसम

मुजफ्फरपुर जिले में मौसम में गुरुवार से फिर बदलाव होगा। आसमान में गरज वाले बादल बन सकते हैं और तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई गई है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि, पूसा के मौसम विभाग ने अगले 28 जनवरी से एक फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। वरीय मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने बताया कि पूर्वानुमान अवधि में मौसम आम तौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, 29 जनवरी को मौसम में परिवर्तन होने के आसार हैं। आसमान में गरज वाले बादल बन सकते हैं और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।

उन्होंने कहा कि पूर्वानुमान अवधि में औसतन 6-12 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल सकती है। वहीं, अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.2 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सयस दर्ज किया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Today
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।