Bihar Weather: पटना में बादल, मुजफ्फरपुर में 2 दिन बारिश, 9 जिलों में ठनका के आसार; कैसा रहेगा बिहार का मौसम
प्रदेश में एक बार फिर से 21 अगस्त से बारिश की गतिविधि में वृद्धि होने के आसार हैं। वहीं अगले दो-तीन दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी।
Bihar Weather: बिहार की राजधानी पटना में रविवार को आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान जिले के एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। जबकि शनिवार को राजधानी में सुबह से ही सूरज के तेवर तल्ख रहे। मुजफ्फरपुर में आज से दो दिनों तक बारिश की संभावना है। इस बीच वर्षा की गतिविधियों में कमी की वजह से तापमान में काफी बढ़ोतरी हो गयी है।
पटना में अधिकतम तापमान में 0.6 और न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.1 और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री दर्ज किया गया। उधर, राज्य के नौ जिलों में रविवार को बिजली व ठनका गिरने के साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले के एक-दो स्थानों पर ठनका व बिजली गिरने के साथ ही तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। जबकि शनिवार को राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं पूर्णिया में हल्की बारिश और भागलपुर में बूंदाबांदी हुई।
मुजफ्फरपुर में आज से दो दिनों तक बारिश के आसार
मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार से फिर से बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले दो से तीन दिनों तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक वृद्धि दर्ज की गई।
पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि, यह पिछले सप्ताह की तुलना में कुछ हद तक कमजोर पड़ा है। लेकिन, अभी भी इसके प्रभाव से कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले दो दिनों तक सुबह में नमी 100 प्रतिशत तो दोपहर में 65 से 70 प्रतिशत तक रह सकती है।
अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान पुरवा हवा चल सकती है। मंगलवार से हवा के रूख में परिवर्तन हो सकता है।
पिछले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यनूतम तापमान 26.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। सुबह की हवा में नमी 100 फीसदी और दोपहर में 75 प्रतिशत रही। इस दौरान 15 किमी की गति से पुरवा हवा चलने से उमस की अधिकता रही। इससे लोगों ने बेचैनी महसूस की।