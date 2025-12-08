आसमान में रहेंगे बादल और बढ़ेगा न्यूनतम तापमान, 7 दिन तक कैसा रहेगा बिहार का मौसम; पढ़ें
पटना में सोमवार को सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। लेकिन, जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे आसमान साफ होता जाएगा। रविवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 1.2 और अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।
Bihar Weather: बिहार के ज्यादातर शहरों में सोमवार को बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इस कारण ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अगले सात दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राज्य में एक-दो स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चली। शनिवार के मुकाबले पछुआ की रफ्तार में तीन से आठ किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आई। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य का सबसे कम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा और सबसे अधिक तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया।
प्रदेश का न्यूनतम तापमान 8.4 से 15.8 और अधिकतम तापमान 20.7 से 26.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता 450 मीटर दर्ज किया गया।
पटना का न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री गिरा
पटना में सोमवार को सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। लेकिन, जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे आसमान साफ होता जाएगा। रविवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 1.2 और अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि पछुआ की रफ्तार कम होने से लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिली।