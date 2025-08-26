Bihar Weather: पटना में बादलों का डेरा और दक्षिण में हवाएं, बिहार में 5 दिन तक बारिश के आसार कम; मौसम का हाल

Bihar Weather: मंगलवार को बिहार के पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-तड़क के साथ तेज हवा चलने की चेतावनी है। वह दक्षिण-पश्चिम भाग के एक-दो स्थानों पर बादल छाए रहने के आसार हैं।

Bihar Weather: बिहार में अगले चार-पांच दिनों के दौरान बारिश की गतिविधि में कमी आएगी। इस कारण अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं मंगलवार को प्रदेश के पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-तड़क के साथ तेज हवा चलने की चेतावनी है। वह दक्षिण-पश्चिम भाग के एक-दो स्थानों पर बादल छाए रहने के आसार हैं। सोमवार को पटना सहित आठ जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। दरभंगा और सुपौल में बूंदाबांदी हुई। ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।

पटना में आंशिक बादल छाये रहेंगे पटना में मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वहीं सोमवार को सुबह में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इस कारण निचले इलाकों में जलजमाव जैसी स्थिति बन गई थी। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम में 0.4 डिग्री की गिरावट आई। अधिकतम तापमान 32.1 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि 45 मिलीमीटर बारिश हुई।

पटना के कई इलाकों में जलजमाव सोमवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। कुछ ही घंटों की बरसात के बाद शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव हो गया। नगर परिषद क्षेत्र में जलजमाव से स्थिति नारकीय हो गई है। दर्जनो मोहल्ले जलदुर्ग में तब्दील हो गए हैं। पर्व के समय जलभराव की स्थिति से दानापुर नगर परिषद के कई मोहल्लों में तीज त्योहार का रंग फीका हो गया है।