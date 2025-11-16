Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsclose fight between nda and mahagathbandhan on 63 seats in bihar electio
बिहार की 63 सीटों पर NDA-महागठबंधन के बीच जोरदार लड़ाई का क्या हुआ अंजाम, तीन सीटों पर जीत-हार का अंतर 100 से कम

संक्षेप: तीन सीटों पर जीत-हार का अंतर 100 से कम रहा। इनमें से जदयू ने संदेश तो भाजपा ने अगियांव और बसपा ने रामगढ़ सीट जीती। एक हजार से कम मतों के अंतर से आठ सीटों फैसला हुआ। इसमें इंडिया का पलड़ा भारी रहा।

Sun, 16 Nov 2025 07:20 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, संजय, पटना
बिहार चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग के बीच 63 सीटें ऐसी रहीं, जहां दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया के बीच जोरदार लड़ाई हुई। करीब की इस लड़ाई में जिसने वोटों के बिखराव को रोकने में कामयाबी हासिल की, उसके सिर जीत का सेहरा बंधा। एक-एक बूथ तक पहुंचकर मतों के प्रबंधन में एनडीए ने बाजी मारी और 40 सीटों पर उसने जीत का स्वाद चखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को यही मंत्र भी दिया था कि बूथ जीतो-चुनाव जीतो। वहीं 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता। एक सीट बसपा के खाते में गई है।

तीन सीटों पर जीत-हार का अंतर 100 से कम रहा। इनमें से जदयू ने संदेश तो भाजपा ने अगियांव और बसपा ने रामगढ़ सीट जीती। एक हजार से कम मतों के अंतर से आठ सीटों फैसला हुआ। इसमें इंडिया का पलड़ा भारी रहा। उसने पांच, जबकि एनडीए ने तीन सीट पर कब्जा जमाया। राजद ने ढाका, जहानाबाद और बोधगया, कांग्रेस ने चनपटिया और फारबिसगंज में जीत हासिल की। लोजपाआर ने बलरामपुर और बख्तियारपुर जबकि जदयू को नवीनगर पर जीत हासिल हुई।

वहीं, दो हजार से कम मतों के अंतर से चार सीटों पर फैसला हुआ। राजद ने मखदुमपुर, कांग्रेस ने वाल्मीकिनगर तो जदयू ने नरकटिया और भाजपा ने तरैया में जीत दर्ज की। पांच हजार से कम मतों के अंतर से 16 सीटों पर हुए फैसले में एनडीए को 10 तो इंडिया को छह सीटें मिलीं। राजद ने महिषि, ब्रह्मपुर, गोह और टिकारी, आईआईपी ने सहरसा, भाकपा माले ने काराकाट सीट अपनी झोली में डाली। जबकि रालोमो ने बाजपट्टी, लोजपा (आर) ने रजौली, जदयू ने सिंघेश्वर, जीरादेई, चेरिया बरियारपुर, डुमरांव, बेलागंज और झाझा जबकि भाजपा ने अमनौर और सोनपुर में जीत हासिल की।

दो-तिहाई सीटों पर 10 हजार से अधिक मतों से हुई जीत

चुनाव परिणाम से यह भी साफ हो गया कि राज्य के दो-तिहाई विधायक दस हजार से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीते। 63 सीटों पर ही दस हजार से कम मतों से हार-जीत हुई। बाकी 180 सीटों पर सभी दलों के जीते विधायकों ने 10 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। सबसे अधिक 73164 मतों के अंतर से रूपौली में जदयू के कलाधर मंडल जीते। दूसरे स्थान पर दीघा भाजपा के संजीव चौरसिया रहे। वह 59079 मतों के अंतर से जीते। तीसरे स्थान पर लोजपाआर के राजेश कुमार सुगौली से 58191मतों के अंतर से चुनाव जीते।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
