बिहार की 63 सीटों पर NDA-महागठबंधन के बीच जोरदार लड़ाई का क्या हुआ अंजाम, तीन सीटों पर जीत-हार का अंतर 100 से कम

संक्षेप: तीन सीटों पर जीत-हार का अंतर 100 से कम रहा। इनमें से जदयू ने संदेश तो भाजपा ने अगियांव और बसपा ने रामगढ़ सीट जीती। एक हजार से कम मतों के अंतर से आठ सीटों फैसला हुआ। इसमें इंडिया का पलड़ा भारी रहा।

बिहार चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग के बीच 63 सीटें ऐसी रहीं, जहां दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया के बीच जोरदार लड़ाई हुई। करीब की इस लड़ाई में जिसने वोटों के बिखराव को रोकने में कामयाबी हासिल की, उसके सिर जीत का सेहरा बंधा। एक-एक बूथ तक पहुंचकर मतों के प्रबंधन में एनडीए ने बाजी मारी और 40 सीटों पर उसने जीत का स्वाद चखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को यही मंत्र भी दिया था कि बूथ जीतो-चुनाव जीतो। वहीं 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता। एक सीट बसपा के खाते में गई है।

तीन सीटों पर जीत-हार का अंतर 100 से कम रहा। इनमें से जदयू ने संदेश तो भाजपा ने अगियांव और बसपा ने रामगढ़ सीट जीती। एक हजार से कम मतों के अंतर से आठ सीटों फैसला हुआ। इसमें इंडिया का पलड़ा भारी रहा। उसने पांच, जबकि एनडीए ने तीन सीट पर कब्जा जमाया। राजद ने ढाका, जहानाबाद और बोधगया, कांग्रेस ने चनपटिया और फारबिसगंज में जीत हासिल की। लोजपाआर ने बलरामपुर और बख्तियारपुर जबकि जदयू को नवीनगर पर जीत हासिल हुई।

वहीं, दो हजार से कम मतों के अंतर से चार सीटों पर फैसला हुआ। राजद ने मखदुमपुर, कांग्रेस ने वाल्मीकिनगर तो जदयू ने नरकटिया और भाजपा ने तरैया में जीत दर्ज की। पांच हजार से कम मतों के अंतर से 16 सीटों पर हुए फैसले में एनडीए को 10 तो इंडिया को छह सीटें मिलीं। राजद ने महिषि, ब्रह्मपुर, गोह और टिकारी, आईआईपी ने सहरसा, भाकपा माले ने काराकाट सीट अपनी झोली में डाली। जबकि रालोमो ने बाजपट्टी, लोजपा (आर) ने रजौली, जदयू ने सिंघेश्वर, जीरादेई, चेरिया बरियारपुर, डुमरांव, बेलागंज और झाझा जबकि भाजपा ने अमनौर और सोनपुर में जीत हासिल की।