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बिहार के भोजपुर में सातवीं की छात्रा को कार में जबरन बिठा ले गए हैवान, जंगल में गैंगरेप

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवााददाता, आरा/सहार
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छात्रा गांव से नारियल पानी खरीदने सहार बस स्टैंड गई थी। वहां से घर लौटने के लिए बस स्टैंड के पास टेम्पो का इंतजार कर रही थी। उसके ही गांव के एक युवक समेत चार लड़के पहुंचे और जबरन उसे चारपहिया वाहन से जंगल की ओर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

बिहार के भोजपुर में सातवीं की छात्रा को कार में जबरन बिठा ले गए हैवान, जंगल में गैंगरेप

भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र में सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि नारियल पानी खरीदने निकली छात्रा को चार-पांच लड़के जबरन जंगल की ओर ले गए और वारदात को अंजाम दिया। घटना रविवार की दोपहर की बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलने के बाद लोगों ने आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया।बाद में पुलिस के समझाकर लोगों को शांत कराया गया। पुलिस छात्रा की मेडिकल जांच कराने के बाद आरोपितों की पहचान में जुटी है।

जंगल की ओर ले गए

रविवार दोपहर छात्रा गांव से नारियल पानी खरीदने सहार बस स्टैंड गई थी। वहां से घर लौटने के लिए बस स्टैंड के पास टेम्पो का इंतजार कर रही थी। उसके ही गांव के एक युवक समेत चार लड़के पहुंचे और जबरन उसे चारपहिया वाहन से जंगल की ओर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

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कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लड़की ने आरोपी की पहचान की है। घिनौनी वारदात के बाद पीड़ित लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची थी। यहां उसने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी थी। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी।

युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर चाचा पर हमला

भोजपुर जिले के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां औरााई थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से छेड़खानी के विरोध पर चाचा को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। गंभीर हालत में युवती के चाचा को मेडिकल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवती से गांव का ही एक युवक छेड़खानी कर रहा था। युवक को समझाने गए युवती के चाचा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में परिजनों ने उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है। वारदात के बाद से गांव में तनाव है।

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महिला से छेड़खानी

इधर औराई थाना क्षेत्र के ही एक गांव में महिला से छेड़खानी भी की गई है। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने थाना में आवेदन दिया है। इसमें गांव के ही एक व्यक्ति को आरोपित किया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि आरोपित ने घर में घुसकर उनके साथ छेड़खानी की है। इतना ही नहीं महिला का यह भी आरोप है कि छेड़खानी करने वाला शख्स विरोध करने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिस कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पर थानेदार हेमलता कुमारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जाएगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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