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बिहार के स्कूल में पंखा चलाने को लेकर लड़कियों के बीच मारपीट, चौथी की छात्रा की गई जान

Mar 25, 2026 12:55 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, सीतामढ़ी
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आरोप है कि मारपीट के दौरान शिक्षकों ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया और घायल छात्रा को तुरंत समुचित इलाज नहीं दिलाया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने स्कूल पहुंचकर घटनास्थल की जांच की है और अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है।

बिहार के स्कूल में पंखा चलाने को लेकर लड़कियों के बीच मारपीट, चौथी की छात्रा की गई जान

बिहार के एक स्कूल में पंखा चलाने को लेकर छात्राओं के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक छात्रा की जान चली गई है। समस्तीपुर जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र स्थित सहोरबा मध्य विद्यालय में कक्षा में पंखा चलाने को लेकर हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जिसमें चौथी की 11 वर्षीय छात्रा स्मृति कुमारी की मौत हो गई। सोमवार को छात्राओं के बीच हुई मारपीट में स्मृति गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजन उसे इलाज के लिए सीतामढ़ी ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया। हालांकि, पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पिता द्वारा मंगलवार को पुलिस को दी गई।

मृतका इंदरवा पंचायत के वार्ड 17 निवासी जितेंद्र राय की पुत्री थी। एफआईआर के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे पंखा चलाने को लेकर कहासुनी के बाद गांव की ही दो छात्राओं ने स्मृति के साथ मारपीट की। जब परिजन स्कूल पहुंचे, तब अन्य बच्चे घायल स्मृति को कंधे पर उठाकर ला रहे थे। परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई।

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मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सिर, गले और बांह पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि मारपीट के दौरान किसी कठोर वस्तु से वार किया गया या उसे दीवार से टकराया गया। परिजनों के अनुसार, घटना के समय स्मृति के नाक से खून भी निकल रहा था। घटना के बाद विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं।

आरोप है कि मारपीट के दौरान शिक्षकों ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया और घायल छात्रा को तुरंत समुचित इलाज नहीं दिलाया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने स्कूल पहुंचकर घटनास्थल की जांच की है और अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है।

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इधर, शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षकों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। सदर एसडीपीओ-टू आशीष आनंद ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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