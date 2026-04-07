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बिहार के स्कूल में शराब की खेप, चौथी के छात्र ने कोल्ड ड्रिंक समझ पी ली और फिर..

Apr 07, 2026 08:54 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बछवाड़ा, बेगूसराय
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विद्यालय के एचएम मो. मुरसलीन ने बताया कि स्कूल में छुट्टी के बाद वे घर के लिए निकल गए थे। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उन्हें विद्यालय के शौचालय में भारी मात्रा में शराब रखे जाने तथा चौथी कक्षा के छात्र की हालत बिगड़ने की सूचना दी गई थी।

बिहार के स्कूल में शराब की खेप, चौथी के छात्र ने कोल्ड ड्रिंक समझ पी ली और फिर..

शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब से जुड़े मामले खत्म नहीं हो रहे हैं। हाल ही में मोतिहारी जिले में जहरीला शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में दावा किया कि राज्य में अवैध शराब का कारोबार 40 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। अब समस्तीपुर जिले के शिशवा प्राथमिक विद्यालय के पुराने जर्जर शौचालय से सोमवार की दोपहर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की है। शराब की बरामदगी तब हुई, जब इस विद्यालय की चौथी कक्षा के एक बच्चे ने शराब को कोल्ड ड्रिंक समझ पी ली। छात्र की हालत बिगड़ने तथा उसके मुंह से शराब की गंध आने पर स्कूल में शराब की खोजबीन शुरू कर दी गई।

खोजबीन के दौरान स्कूल के पुराने शौचालय में 12 कार्टन शराब मिली। शिक्षकों ने मामले की सूचना बछवाड़ा थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने स्कूल पहुंच कर शराब जब्त कर ली। इधर, छात्र की हालत बिगड़ते देख उसके परिजनों ने उसका तत्काल उपचार करवाया। विद्यालय के एचएम मो. मुरसलीन ने बताया कि स्कूल में छुट्टी के बाद वे घर के लिए निकल गए थे। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उन्हें विद्यालय के शौचालय में भारी मात्रा में शराब रखे जाने तथा चौथी कक्षा के छात्र की हालत बिगड़ने की सूचना दी गई थी। पुलिस विद्यालय पहुंचकर शराब को जब्त कर थाने ले गई। विद्यालय के शौचालय में शराब रखने वाले व्यक्ति को पुलिस चिह्नित कर रही है।

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1416 लीटर शराब के साथ एक गिरफ्तार

इधर बेगूसराय में ही मद्य निषेध विभाग की टीम द्वारा गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सिमरिया गोलम्बर के समीप एनएच-31 पर सोमवार को मद्य निषेध विभाग की टीम द्वारा एक पिकअप वाहन को रोककर जांच की गई। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से कुल 161 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई।

इसकी कुल मात्रा 1416.600 लीटर पाई गई। प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि शराब झारखंड से तस्करी कर बेगूसराय लाई जा रही थी। मौके से वाहन चालक पनसल्ला निवासी राज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चालक के अतिरिक्त वाहन स्वामी व अन्य फरार अभियुक्तों गौरव कुमार, शुभम ठाकुर सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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