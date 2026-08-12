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सातवीं के छात्र ने कक्षा 6 के स्टूडेंट पर चलाया चाकू, सीवान के स्कूल में मची अफरातफरी

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, महाराजगंज (सीवान)
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सीवान के महाराजगंज स्थित एक स्कूल में बुधवार को चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। सातवीं के एक छात्र ने छठी के स्टूडेंट पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से छात्र को हल्की चोट आई, पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया।

Siwan Maharajganj School student attack knief
सीवान के महाराजगंज स्थित एक स्कूल में चाकूबाजी की घटना के बाद पहुंची पुलिस

विनय कुमार, महाराजगंज। बिहार के सीवान जिले से स्कूल में चाकूबाजी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। महाराजगंज के स्वामी कर्मदेव मध्य विद्यालय में बुधवार को दो छात्रों के बीच विवाद में चाकू चल गया। बताया जा रहा है कि सातवीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने छठी के स्टूडेंट पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। चाकूबाजी की घटना से स्कूल में अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी स्कूल पहुंच गए। चाकू लगने से घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

गनीमत रही कि घायल छात्र को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि, उसे महाराजगंज के अनुमंडलीय अस्तपताल में ले जाकर पुलिस की देखरेख में इलाज कराया गया। घायल छात्र स्कूल में ही कक्षा 6 में पढ़ाई करता है। वहीं, चाकू मारने का आरोप स्कूल के ही सातवीं के एक छात्र पर लगा है। हालांकि, दोनों छात्रों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

एसडीओ और एसडीपीओ भी स्कूल पहुंचे

घटना की सूचना मिलने पर महाराजगंज की एसडीओ अनिता सिन्हा, एसडीपीओ अमन कुमार समेत स्थानीय थाना पुलिस स्कूल पहुंची। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्कूल में चाकूबाजी की घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल चाकूबाजी की वजह और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है।

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पुलिस बोली- कोई गंभीर घटना नहीं

महाराजगंज थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद से दोनों में से किसी भी पक्ष ने थाने में एफआईआर लिए आवेदन नहीं दिया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से भी कोई लिखित सूचना नहीं दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि मामूली बात को लेकर रंजिश में बच्चों के बीच चाकूबाजी की हल्की घटना हो गई थी। कोई गंभीर विशेष बात नहीं है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

हालांकि, स्कूल के अंदर चाकूबाजी की घटना से बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र के पास चाकू जैसा धारदार हथियार कहां से आया? बच्चों की मामूली रंजिश में चाकूबाजी कैसे हो गई? यह जांच का विषय है। यह मामला क्षेत्र में भी चर्चा में बना हुआ है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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