बिहार में छेड़छाड़ से आहत 10वीं की छात्रा ने दी जान, परिवार में मचा कोहराम
बिहार के दरभंगा जिले में एक छात्रा ने छेडखानी से तंग आकर जान दे दी। यहां बिशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ और उत्पीड़न से आहत होकर 10वीं की छात्रा ने बुधवार सुबह फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मृतका के पिता ने बताया कि गांव का एक युवक काफी समय से उनकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था और बार-बार फोन करने के साथ अन्य तरीकों से परेशान करता था।
इस संबंध में उनकी बेटी ने पूर्व में थाने में आवेदन भी दिया था। पिता के अनुसार, बुधवार सुबह जब वे सब्जी बेचने के लिए घर से बाहर गए थे, इसी दौरान आरोपी युवक अपने लोगों के साथ घर आकर हंगामा करने लगा। इससे आहत होकर उनकी बेटी ने फंदे से लटककर जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतका 10वीं की छात्रा थी और पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बिशनपुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि छात्रा के पिता ने गांव के ही एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामले की जांच की जा रही है।