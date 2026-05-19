पहली की छात्रा को कोल्ड ड्रिंक बताकर स्कूल में पेशाब पिलाया, हेडमास्टर गया जेल
पूर्णिया जिले के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर पहली की छात्रा को कोल्ड ड्रिंक बताकर पेशाब पिलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि, हेडमास्टर ने साजिश के तहत झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है।
बिहार के पूर्णिया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कक्षा एक में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल में कोल्ड ड्रिंक बताकर कथित रूप से पेशाब (मूत्र) पिला दिया गया। घटना केनगर थाना क्षेत्र के सिंधिया पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय की है। स्कूल के हेडमास्टर पर बच्ची को पेशाब पिलाने का आरोप लगा है। परिजन की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
पीड़ित बच्ची सिंधिया गांव के बजरंगबली टोला की रहने वाली है। छात्रा की मां ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसकी 7 साल की बच्ची सोमवार सुबह रोजाना की तरह स्कूल पढ़ने गई थी। करीब साढ़े 9 बजे वह रोते हुए स्कूल से घर पहुंची। उसने बताया कि हेडमास्टर साहब ने बोतल दिखाकर बोला कि ठंडा (कोल्ड ड्रिंक) है, पीकर देखो। फिर उसके बाद जबरन एक ढक्कन बच्ची को पिला दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची की मां अपने परिजनों के साथ स्कूल पहुंची। परिजनों का आरोप है कि जब प्रधानाध्यापक से पूछताछ की गई तो उन्होंने गाली-गलौज कर उन्हें भगा दिया। इसी दौरान बच्ची ने एक बोतल दिखाते हुए कहा कि उसमें वही पदार्थ है। परिजनों ने बोतल को सूंघने पर उसमें पेशाब जैसी गंध होने की बात कही। इसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी प्रधानाध्यापक श्रीनगर थाना क्षेत्र के खुट्टी धुनैली निवासी 55 वर्षीय नंद किशोर राय को हिरासत में ले लिया। बाद में छात्रा की माता के आवेदन पर चंपानगर थाना कांड संख्या 69/2026 दर्ज कर आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया।
वहीं आरोपी प्रधानाध्यापक नंद किशोर राय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। थानाध्यक्ष अनुपम राज ने बताया कि बच्ची की मां के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब्त किए गए पदार्थ की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।