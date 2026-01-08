सहरसा में पावर सब स्टेशन की जमीन के लिए बवाल, भीड़ ने तोड़ी बीडीओ और पुलिस की गाड़ी

संक्षेप: सहरसा जिले के बसनहीं में गुरुवार को पावर सब स्टेशन के लिए प्रस्तावित जमीन से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उग्र भीड़ ने बीडीओ और पुलिस समेत कई सरकारी और निजी वाहनों में तोड़फोड़ कर दी।

बिहार के सहरसा जिले में गुरुवार को पावर सब स्टेशन की जमीन के लिए बवाल हो गया। बसनहीं थाना क्षेत्र के मंगवार पंचायत में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पावर सब स्टेशन के लिए चयनित जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। अंचल प्रशासन, पुलिस बल और अन्य विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में जैसे ही जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, स्थानीय लोग उग्र हो गए और प्रशासन की टीम से भिड़ गए। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने सोनवर्षा के बीडीओ, सीओ और बसनहीं थाना से जुड़े दो सरकारी वाहनों सहित एक निजी वाहन तथा फायर ब्रिगेड के शीशे तोड़कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौके पर अफरातफरी मच गई। कुछ अधिकारियों के घायल होने की सूचना भी सामने आई, हालांकि स्थानीय प्रशासन ने आधिकारिक रूप से किसी भी अधिकारी के घायल होने की पुष्टि से इनकार किया है। ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ और उग्रता को देखते हुए प्रशासन को जेसीबी से की जा रही कार्रवाई तत्काल रोकनी पड़ी।

जानकारी के अनुसार, मंगवार पंचायत के डीहटोला विषहरा मंदिर के समीप स्थित बिहार सरकार की लगभग 52 डिसमिल भूमि को पावर सब स्टेशन निर्माण के लिए चिह्नित किया गया है। उक्त भूमि पर लंबे समय से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए गुरुवार को सोनवर्षा के बीडीओ अमित आनंद, सीओ आशीष कुमार, आरओ सैयद बादशाह, विद्युत विभाग के एसडीओ एवं जेई तथा बसनहीं थाना पुलिस बल के साथ जेसीबी और फायर ब्रिगेड वाहन लेकर मौके पर पहुंचे थे।

कार्रवाई शुरू होते ही ग्रामीणों ने लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उस समय भी ग्रामीणों और प्रशासन के बीच झड़प हो गई थी, जिसके कारण टीम को बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा था।